Terremoto in Campania oggi, lunedì 31 agosto 2020: scossa M 2.3 in provincia di Avellino | Dati INGV

Terremoto in Campania oggi, lunedì 31 agosto 2020: scossa M 2.3 in provincia di Avellino

Trema la terra in Campania! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 20.26 di oggi, lunedì 31 agosto 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Campania con epicentro localizzato a 1 km da Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma non è stato avvertito dalle popolazioni locali, di conseguenza non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose. La scossa ha avuto luogo a 43 km da Potenza e Battipaglia, 50 km da Avellino, 56 km da Salerno, 59 km da Benevento, 63 km da Cerignola e 69 km da Foggia. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Pescopagano (2 km da Sant’Andrea di Conza), Conza della Campania (4 km), Cairano (5 km), Santomenna (7 km) e Calitri (7 km).

Terremoto oggi, lunedì 31 agosto 20200: le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato oggi anche una serie di scosse strumentali in Italia, vediamo le più importanti. Alle ore 14.18 scossa di magnitudo 1.6 km in Basilicata con epicentro situato a 3 km da Viggiano, in provincia di Potenza, ipocentro profondo 7 chilometri, sisma verificatosi a 36 km da Potenza e 67 km da Matera. Alle ore 12.32 altro sisma di magnitudo 1.6 in Sicilia con epicentro a 12 km Milo, in provincia di Catania, ipocentro a 1 chilometro di profondità, evento sismico verificatosi a 22 km da Acireale e 29 km da Catania. Alle ore 17.13 scossa di magnitudo 1.4 in Umbria con epicentro localizzato a 5 km da Cascia, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 4 chilometri, sisma avvenuto a 37 km da Foligno e 40 km da Terni.

Terremoto nelle Marche domenica 30 agosto 2020: scossa M 2.3 a Castelsantangelo sul Nera

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella serata di ieri, domenica 30 agosto 2020, alle ore 19:25 una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nelle Marche a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, e ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico, data la bassa magnitudo, non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni a persone o cose. L’evento sismico è stata localizzato a 40 km a est di Foligno, a 48 km a ovest di Teramo, a 53 km a nord-est di Terni, a 57 km a nord-ovest dell’Aquila e a 71 km a est di Perugia.