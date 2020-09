Terremoto in Campania oggi, mercoledì 2 settembre 2020: scossa M 3.1 in provincia di Avellino | Dati INGV

Terremoto in Campania oggi, mercoledì 2 settembre 2020: scossa M 3.1 in provincia di Avellino

Trema la terra in Campania! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 17.44 di oggi, mercoledì 2 settembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a 4 km da Senerchia, in provincia di Avellino, ipocentro profondo 335 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalle popolazioni locali ma non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose: esso si è verificato a 21 km da Battipaglia, 34 km da Salerno, 36 km da Avellino e 38 km da Cava de’ Tirreni. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Calabritto (7 km da Senerchia), Acerno (8 km), Oliveto Citra (9 km), Valva (9 km), Caposele (10 km), Campagna (10 km), Colliano (12 km) e Bagnoli Irpino (12 km).

Terremoto oggi, 2 settembre 2020: altre scosse in Italia

L’INGV ha rilevato oggi anche altre scosse in Italia. Alle ore 10.38 sisma di magnitudo 2.9 nelle Marche con epicentro a 3 km da Cantiano, in provincia di Pesaro-Urbino, ipocentro profondo 55 chilometri, evento sismico avvenuto a 42 km da Perugia e 55 km da Fano. Alle ore 8.43 scossa di magnitudo 2.7 ancora nelle Marche ma con epicentro a 3 km da Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 29 chilometri, sisma avvenuto a 29 km da teramo e 55 km da Montesilvano. Ancora un terremoto nelle Marche alle ore 6.03, con epicentro a 2 km da Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 22 chilometri, sisma verificatosi a 57 km da Teramo e Ancona.

Altre scosse in Italia

Ecco altre scosse di terremoto rilevate nel corso della notte di oggi, 2-9-2020, dall’INGV: alle ore 4.01 sisma di magnitudo 2.2 in Sicilia con epicentro a 8 km da Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, ipocentro profondo 26 chilometri, evento sismico avvenuto a 20 km da Ragusa, 21 km da Modica, 33 km da Siracusa e 36 km da Vittoria. Alle ore 3.16 scossa di magnitudo 2.0 in Campania con epicentro a 5 km da Ottaviano, in provincia di Napoli, ipocentro profondo 0 chilometri, sisma avvenuto a 6 km da Portici e 15 km da Castellammare di Stabia e Napoli. Alle ore 3.13, infine, terremoto di magnitudo 2.6 ancora nelle Marche con epicentro a 2 km da Roccafluvione, ipocentro a 21 chilometri di profondita, sisma avvenuto a 28 km da Teramo e 57 km da L’Aquila.