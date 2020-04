Terremoto in Abruzzo oggi, venerdì 17 aprile 2020: scossa M 2.7 in provincia de L’Aquila | Dati INGV

Terremoto in Abruzzo oggi, venerdì 17 aprile 2020: scossa M 2.7 in provincia de L’Aquila L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella giornata di oggi, venerdì 17 aprile 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Abruzzo con epicentro localizzato a 5 km da Ovindoli, in provincia de L’Aquila, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma, avvertito dalla popolazione locale ma senza vittime, feriti o altre conseguenze, si è verificato a 29 km da L’Aquila, 54 km da Chieti, 60 km da Teramo, 63 km da Montesilvano, 64 km da Pescara, 67 km da Tivoli, 90 km da Terni e 94 km da Roma. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Aielli (6 km da Ovindoli), Celano (6 km), Cerchio (8 km), Secinaro (9 km), Collarmele (9 km), Tione degli Abruzzi (9 km), Rocca di Mezzo (10 km) e Gagliano Aterno (10 km). Terremoto oggi, 17 aprile 2020: scossa M 2.3 in Sicilia Alle ore 17.51, inoltre, è stata rilevata una scossa di magnitudo 2.3 in Sicilia con epicentro localizzato a 4 km da Troina, in provincia di Enna, ipocentro situato a 25 chilometri di profondità. Il sisma, di lieve intensità, si è verificato a 51 km da Catania, 52 km da Acireale, 56 km da Caltanissetta, 82 km da Gela, 89 km da Vittoria, 93 km da Ragusa, 97 km da Messina, 98 km da Siracusa, 99 km da Reggio Calabria e 100 km da Modica. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro di questo sisma: Gagliano Castelferrato (8 km da Troina), Cerami (11 km), Regalbuto (11 km), Agira (13 km), San Teodoro (14 km), Cesarò (14 km), Capizzi (16 km), Nissoria (17 km), Nicosia (18 km) e Ceturipe (19 km). Terremoto oggi, 17 aprile 2020: scossa in Campania Alle ore 16.12, inoltre, rilevata dall’INGV una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Campania con epicentro localizzato a Castello del Matese, in provincia di Caserta, ipocentro a 14 chilometri di profondità. Il sisma, di lieve intensità e non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 33 km da Caserta, 43 km da Benevento, 47 km da Aversa e Acerra, 50 km da Afragola, 60 km da Napoli e 62 km da Avellino. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Piedimonte Matese (2 km da Castello del Matese), San Gregorio Matese (2 km), San Potito Sannitico (4 km) e Alife (6 km). Si tratta della prima scossa di magnitudo pari o superiore a 2.0 rilevata oggi in Italia.

Terremoto 16 aprile 2020: forti scosse in Emilia-Romagna Una sequenza sismica ha interessato ieri, giovedì 16 aprile 2020, la provincia di Piacenza: alle 11:42 la scossa di terremoto più intensa, di magnitudo 4.0, con epicentro a Cerignale e ipocentro a 3 km di profondità. Diverse le repliche, di magnitudo fino a 3.5, così come le scosse registrate in precedenza. Il sisma principale, con epicentro a Cerignale, è stato avvertito anche a Milano e Genova. Tanta paura e numerose le segnalazioni da parte dei residenti dell’area. Terremoto 16 aprile 2020: sisma M 2.4 in Campania L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Campania alle ore 16:59 di ieri. Epicentro a Lacco Ameno, in provincia di Napoli, ipocentro a 2 chilometri di profondità. Evento localizzato a 0 km da Lacco Ameno, 2 km da Casamicciola Terme, 3 km da Forio, 5 km da Serrara Fontana, Ischia e Barano d’Ischia, 12 km da Procida, 15 km da Monte di Procida, 17 km da Bacoli, 21 km a sud ovest di Pozzuoli, 31 km a sud ovest di Marano di Napoli, 33 km a sud ovest di Giugliano in Campania, 37 km a sud ovest di Aversa, 38 km ad ovest di Casoria, 40 km ad ovest di Ercolano, 41 km ad ovest di Portici.