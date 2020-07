Terremoto in Campania oggi, venerdì 3 luglio 2020: scossa M 3.0 in provincia di Avellino | Dati INGV

Terremoto in Campania oggi, venerdì 3 luglio 2020: scossa M 2.9 in provincia di Avellino

Trema la terra in Campania! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 18.19 di oggi, venerdì 3 luglio 2020, una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Campania con epicentro localizzato a 2 km da Rocca San Felice, in provincia di Avellino, ipocentro profondo 13 chilometri. Il sisma, distintamente avvertito dalla popolazione locale ma che non ha causato vittime, feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 30 km da Avellino, 38 km da Benevento, 39 km da Battipaglia, 44 km da Salerno, 63 km da Castellammare di Stabia e 64 km da Potenza. A seguire, alle 18:50, replica di magnitudo 2.0 con epicentro a Sant’Angelo dei Lombardi e ipocentro a 13 km. Poco prima, alle ore 18.14, rilevata dall’INGV una scossa di magnitudo 2.9 (sempre in Campania) con epicentro a 1 km da Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, ipocentro 13 km e sisma avvenuto a 31 km da Avellino, 39 km da Battipaglia e Benevento, 44 km da Salerno e 46 km da Cava de’ Tirreni. Da segnalare alle 19:08 un sisma di magnitudo 2.6 con epicentro in mare, nel distretto Tirreno Meridionale, e ipocentro a 127 km di profondità.

Terremoto oggi, 3 luglio 2020: scosse M 3.2 in provincia di Reggio Calabria

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato anche due scosse di terremoto in Calabria alle ore 7:38 e 7:39 di oggi. Scosse di magnitudo 3.2 della scala Richter avvetite dalla popolazione in prossimità dell’epicentro. Alle 7:38 epicentro a Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro a 67 chilometri di profondità. Un minuto dopo, alle ore 7:39 epicentro a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 68 chilometri di profondità. Non si registrano comunque danni a persone o cose, data la magnitudo non elevata delle due scosse. Alle ore 11:07 scossa di magnitudo 2.0 nel Golfo di Gela, ipocentro a 6 km. Epicentro in mare, 27 km a sud ovest di Gela. Alle 11:30 sisma M 2.2 a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, ipocentro a 13 km.

I comuni interessati

I due eventi sismici sono avvenuti entrambi in provincia di Reggio Calabria. La prima scossa si è verificata a 6 km da Cardeto, 7 km da Santo Stefano in Aspromonte, 9 km da Bagaladi, Roccaforte del Greco e Sant’Alessio in Aspromonte, 11 km da Laganadi e San Lorenzo, 12 km da Condofuri e Calanna, 16 km ad est di Reggio Calabria. La seconda scossa si è verificata a 3 km da Condofuri, San Lorenzo e Bagaladi, 4 km da Roccaforte del Greco, 7 km da Bova, 10 km da Montebello Ionico e Cardeto, 12 km da Bova Marina, 13 km da Melito di Porto Salvo, 14 km da Roghudi e Motta San Giovanni, 21 km ad est di Reggio Calabria.