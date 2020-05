Terremoto in Emilia-Romagna oggi, 10 maggio 2020: scossa M 2.4 in provincia di Forlì-Cesena | Dati INGV

Trema ancora la terra in Emilia-Romagna: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 12.56 di oggi, domenica 10 maggio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 34 km da Forlì, 35 km da Faenza, 41 km da Cesena, 42 km da Imola, 48 km da Firenze, 56 km da Prato e 58 km da Arezzo. Nel corso della giornata si sono registrate anche altre scosse a Premilcuore: magnitudo 2.1 alle ore 13.44, magnitudo 2.3 alle ore 12.56 e magnitudo 2.2 alle ore 10, tutte non avvertite dalle popolazioni locali.

Terremoto oggi, 10 maggio 2020: altre scosse al sud Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 7.02 una scossa di magnitudo 2.8 al largo del Mar Ionio Settentrionale, ipocentro profondo 30 km. L’evento sismico è avvenuto in mare, nessun comune italiano entro i 100 km dall’epicentro. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione. Più tardi, alle ore 13.05, sisma di magnitudo 2.1 in Sicilia con epicentro a 4 km da Ragusa, ipocentro profondo 35 km. Il sisma si è verificato a 5 km da Modica, 19 km da Vittoria e 47 km da Gela.

Terremoto oggi, 10 maggio 2020: scosse in Emilia-Romagna e Toscana

Alle 7:26 di oggi scossa di M. 2.2 registrata in Emilia-Romagna con epicentro a Felino, in provincia di Parma. L’evento sismico ha avuto ipocentro localizzato a 10 km di profondità. L’epicentro è stato localizzato a 13 km a sud ovest di Parma, a 31 km a ovest di Reggio Emilia e a 51 km a sud-est di Cremona. L’evento non è stato avvertito dalla popolazione. Alle 11:33 scossa di magnitudo 2.1 in Toscana a San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena, con ipocentro a 7 km di profondità.