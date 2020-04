Terremoto in Emilia-Romagna oggi, 15 aprile 2020: scossa M 3.5 in provincia di Piacenza | Dati INGV

Terremoto in Emilia-Romagna oggi, 15 aprile 2020: scossa M 3.5 in provincia di Piacenza

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Emilia-Romagna alle ore 22.02 di oggi, mercoledì 15 aprile 2020, con epicentro a 6 km da Ferriere, in provincia di Piacenza, ipocentro profondo 4 chilometri. Il sisma è stato avvertito nettamente dalle popolazioni locali, diverse persone sono uscite dalle loro abitazioni per la paura, fortunatamente non si registrano al momento morti, feriti o altri danni strutturali. Saranno effettuati i controlli del caso per accertarsi dell’agibilità degli edifici. L’evento sismico si è verificato a 46 km da Genova, 50 km da Piacenza, 64 km da Pavia, 68 km da La Spezia, 70 km da Alessandria e 72 km da Cremona.

Terremoto oggi 15 aprile 2020, scossa M 3.1 in Campania

Alle ore 18.38, inoltre, l’INGV ha registrato anche una forte scossa di magnitudo 3.1 in Campania, con epicentro situato a 3 km da Nusco, in provincia di Avellino, epicentro profondo 14 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalle popolazioni locali ma non ha causato vittime o feriti né danni a strutture e cose: esso si è verificato a 27 km da Avellino, 30 km da Battipaglia, 36 km da Salerno, 38 km da Cava de’ Tirreni, 41 km da Benevento e 56 km da Castellammare di Stabia. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Bagnoli Irpino (5 km da Nusco), Lioni (7 km), Cassano Irpino (7 km), Montella (8 km), Torella dei Lombardi (9 km), Sant’Angelo dei Lombardi (9 km), Castelfranci (10 km), Rocca San Felice (11 km) e Caposele (11 km).

Terremoto oggi, 15 aprile 2020, scossa M 2.8 nelle Marche

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro localizzato nella città di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La scossa è stata registrata alle ore 17:18 ed ha avuto ipocentro localizzato a 11 km di profondità. L’evento tellurico è stato localizzato a 40 km a ovest di Teramo, a 48 km a est di Foligno e a 49 km a nord dell’Aquila. L’evento è stato avvertito ma non ha causato danni. Non sono state registrate altre scosse nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile 2020. La zona era stata interessata nel 2016 da un fortissimo sisma di M. 6.0 nella giornata del 24 agosto. Il sisma fece sprofondare metà valle causando notevolissimi danni e vittime.