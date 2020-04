Terremoto in Emilia Romagna oggi, 16 aprile 2020, scossa M 4.2 avvertita a Cerignale, provincia di Piacenza – Dati Ingv Alle ore 11:42 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 in Emilia Romagna. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione anche in Liguria e Lombardia, oltre che in Emilia Romagna. Epicentro della scossa a Cerignale, in provincia di Piacenza, ipocentro a 3 chilometri di profondità, quindi molto superficiale. Evento localizzato a 6 km da Cerignale, 7 km da Ottone e Ferriere, 8 km da Corte Brugnatella, 10 km da Zerba e Gorreto, 11 km da Coli, 12 km da Santo Stefano d’Aveto, 13 km da Rovegno e Bobbio, 46 km a nord est di Genova, 50 km a sud ovest di Piacenza, 63 km a sud est di Pavia, 69 km a nord ovest di La Spezia. Terremoto in Toscana oggi, 16 aprile 2020, scossa M 2.1 in provincia di Siena – Dati Ingv L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Toscana alle ore 00:07 di oggi, giovedì 16 aprile 2020. Epicentro a Chiusdino, in provincia di Siena, ipocentro a 7 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Chiusdino, 6 km da Montieri, 9 km da Radicondoli, 11 km da Castelnuovo di Val di Cecina, 13 km da Monticiano, 15 km da Monterotondo Marittimo, 18 km da Casole d’Elsa, 19 km da Massa Marittima, Pomarance e Sovicille, 29 km a sud ovest di Siena, 47 km a nord di Grosseto, 66 km a sud di Scandicci, 68 km a sud di Firenze, 72 km a sud est di Livorno, 76 km ad ovest di Arezzo, 78 km a sud di Prato, 79 km a sud est di Pisa. Terremoto 15 aprile 2020, ieri scossa M 3.5 avvertita in Emilia Romagna Alle ore 22:02 di ieri sera l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Emilia Romagna, con epicentro a Ferriere, in provincia di Piacenza. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale. Ipocentro a 4 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Ferriere, 7 km da Cerignale ed Ottone, 9 km da Corte Brugnatella, 11 km da Santo Stefano d’Aveto, Zerba, Gorreto e Coli, 13 km da Rezzoaglio e Rovegno, 14 km da Fontanigorda, Bobbio e Farini, 15 km da Brallo di Pregola, 17 km da Fascia, 18 km da Rondanina, 19 km da Montebruno, 20 km da Carrega Ligure, 46 km a nord est di Genova, 50 km a sud ovest di Piacenza, 64 km a sud est di Pavia.

Terremoto 15 aprile 2020, ieri scossa M 3.1 in Campania Alle ore 18:38 di ieri l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Campania, con epicentro a Nusco, in provincia di Avellino. Il sisma è una replica della scossa di terremoto di magnuitudo 3.3 registrata sempre ieri in Campania alle 7:35. Ipocentro a 14 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Nusco, 5 km da Bagnoli Irpino, 7 km da Lioni e Cassano Irpino, 8 km da Montella, 9 km da Torella dei Lombardi e Sant’Angelo dei Lombardi, 10 km da Castelfranci, 11 km da Rocca San Felice e Caposele, 12 km da Montemarano, Teora e Villamaina, 27 km ad est di Avellino, 30 km a nord est di Battipaglia, 36 km a nord est di Salerno.