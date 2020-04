Terremoto in Emilia Romagna oggi, 2 aprile 2020, scossa M 2.5 in provincia di Parma – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto di magnitudo 2.4 e 2.5 in Emiloa Romagna alle ore 5:12 e 5:45 di oggi, giovedì 2 aprile 2020. Epicentro a Noceto, in provincia di Parma, ipocentro a 20 km di profondità.

L’Ingv ha registrato una serie di scosse nelle Marche ieri. Alle ore 6.39 di mercoledì 1 aprile scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a a 2 km da Ripe San Ginesio , in provincia di Macerata, ipocentro profondo 18 km. Alle ore 12.26, replica di magnitudo 2.3 con ipocentro a 19 chilometri di profondità. I due sismi si sono verificati a 54 km da ancona, 59 km da Teramo e 60 km da Foligno. Alle ore 4.51 e 12.22 di ieri, altre due scosse di magnitudo 2.0 registrate sempre nelle Marche, con epicentro a Loro Piceno , in provincia di Macerata, ipocentro profondo tra 18 e 19 km. Le scosse si sono verificate a 52 km da Ancona, 60 km da Teramo e 63 km da Foligno.

Terremoto 2 aprile 2020, le forti scosse all’estero

Per quanto concerne la situazione sismica mondiale, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 oggi, 2 aprile 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.