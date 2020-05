Terremoto in Emilia Romagna oggi, sabato 2 maggio 2020, sequenza sismica di scosse in provincia di Parma – Dati Ingv

Terremoto in Emilia Romagna oggi, 2 maggio 2020, sequenza sismica in provincia di Parma – Dati Ingv L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una sequenza sismica di scosse di terremoto in Emilia Romagna tra le ore 1:54 e 10:28 di oggi, sabato 2 maggio 2020. Gli eventi sismici sono stati localizzati in provincia di Parma, con epicentro principalmente a Felino, Sala Baganza, Traversetolo e Montechiarugolo. Le scossa più elevate si sono verificate alle ore 7:34 a Felino, magnitudo 2.7 Richter, ipocentro a 18 chilometri di profondità e alle 8:25 a Montechiarugolo, sempre di magnitudo 2.7, con ipocentro a 9 km. Le altre scosse sono state tutte di magnitudo inferiore, compresa tra 2.1 e 2.5 Richter e distrubuite tra Felino e Montechiarugolo. Data la superficialità dell’ipocentro gli eventi sismici sono stati avvertiti dalla popolazione locale in modo lieve, perché la magnitudo non è elevata. Forte terremoto M 5.1 in Iran: zone colpite e dati ufficiali del sisma I comuni interessati La scossa più elevata, quella di magnitudo 2.7, si è verificata alle ore 7:34. Epicentro a Felino, in provincia di Parma, ipocentro a 18 chilometri di profondità. Evento localizzato a 7 km da Felino e Sala Baganza, 8 km da Parma, 9 km da Collecchio, Montechiarugolo e Lesignano de’ Bagni, 11 km da Montecchio Emilia, Traversetolo e Sant’Ilario d’Enza, 13 km da Langhirano, 14 km da San Polo d’Enza e Bibbiano, 15 km da Noceto, Medesano e Gattatico, 16 km da Quattro Castella e Neviano degli Arduini, 17 km da Canossa, Sorbolo e Cavriago, 18 km da Campegine, Fornovo di Taro, Torrile e Fontevivo, 25 km ad ovest di Reggio Emilia, 45 km ad ovest di Carpi, 49 km ad ovest di Modena. Scossa di terremoto avvertita nettamente nel Mediterraneo: tremano diverse città in zona sismica della Grecia. Terremoto in Campania oggi, 2 maggio 2020, sisma M 2.1 in provincia di Avellino L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 1:03 di oggi ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Campania. Epicentro a Calabritto, in provincia di Avellino, ipocentro a 14 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Calabritto e Caposele, 7 km da Senerchia e Teora, 8 km da Laviano e Valva, 9 km da Lioni e Santomenna, 10 km da Castelnuovo di Conza, 11 km da Colliano, 12 km da Oliveto Citra e Conza della Campania, 13 km da Bagnoli Irpino, 14 km da Morra De Sanctis, Sant’Andrea di Conza e Nusco, 15 km da Sant’Angelo dei Lombardi e Acerno, 29 km a nord est di Battipaglia, 37 km ad est di Avellino.

Terremoto 1 maggio 2020, ieri sera scossa M 2.7 in Toscana In serata, alle 20:28 di ieri, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Toscana: il sisma, di magnitudo 2.7, è stato localizzato a Chitignano, in provincia di Arezzo. Ipocentro a 7 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo, Poppi, Caprese Michelangelo. In precedenza, alle 20:07, sisma di magnitudo 2.0 a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, con ipocentro a 3 km di profondità. Alle 21:44 scossa di magnitudo 2.3 a Scampitella, in provincia di Avellino, con ipocentro a 18 km di profondità.