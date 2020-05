Terremoto in Emilia Romagna oggi, 22 maggio 2020, scossa M 2.3 in provincia di Parma – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Emilia Romagna alle ore 7:11 di oggi, venerdì 22 maggio 2020. Epicentro a Monchio delle Corti, in provincia di Parma, ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Monchio delle Corti, 9 km da Comano, 10 km da Bagnone, 11 km da Palanzano, 12 km da Corniglio e Licciana Nardi, 13 km da Filattiera, 14 km da Villafranca in Lunigiana, 15 km da Fivizzano, 16 km da Mulazzo, 17 km da Pontremoli, 18 km da Berceto e Tresana, 19 km da Ventasso e Tizzano Val Parma, 20 km da Casola in Lunigiana, 32 km a nord di Carrara, 36 km a nord est di La Spezia.

Terremoto nel Lazio oggi, 22 maggio 2020, scossa M 2.1 ad Amatrice, in provincia di Rieti – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel Lazio alle ore 7:01 di oggi. Epicentro ad Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Amatrice, 9 km da Campotosto ed Accumoli, 12 km da Capitignano, 13 km da Montereale e Cittareale, 16 km da Cortino, Crognaleto e Arquata del Tronto, 18 km da Acquasanta Terme e Rocca Santa Maria, 19 km da Valle Castellana, 20 km da Borbona, Barete e Fano Adriano, 31 km a nord di L’Aquila, 32 km ad ovest di Teramo, 55 km ad est di Terni, 62 km a sud est di Foligno, 69 km ad ovest di Montesilvano.

Terremoto in Sicilia oggi, 22 maggio 2020, scossa M 2.5 alle isole Eolie – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Sicilia alle ore 6:16 di oggi. Epicentro alle isole Eolie, 81 km a nord est di Bagheria, 90 km ad est di Palermo. Ipocentro a 6 chilometri di profondità. Alle ore 5:59 evento sismico strumentale di magnitudo 1.8 a Castel Giorgio, in provincia di Terni, ipocentro a 10 km di profondità. Sisma localizzato a 3 km da Castel Giorgio, 4 km da San Lorenzo Nuovo, 5 km da Bolsena, 7 km da Grotte di Castro, 8 km da Castel Viscardo, 10 km da Gradoli ed Acquapendente, 12 km da Porano, 32 km a nord ovest di Viterbo.