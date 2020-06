Terremoto in Emilia Romagna oggi, 23 giugno 2020: scossa M 2.2 in provincia di Piacenza | Dati INGV

Terremoto in Emilia Romagna oggi, 23 giugno 2020: scossa M 2.2 in provincia di Piacenza

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato nella notte, alle ore 03:15 una scossa di terremoto oggi, 23 giugno 2020, con epicentro localizzato nella città di Corte Brugnatella in provincia di Piacenza. L’ipocentro dell’evento sismico è stato localizzato a 7 km di profondità. La scossa è stata localizzata a 47 km a sud-ovest di Piacenza, a 47 km a nord-est di Genova, a 57 km a sud-est di Pavia. Sempre nella nottata di oggi, alle ore 3:22 registrata altra scossa in provincia di Piacenza, con epicentro a Cerignale. L’evento sismico ha avuto un ipocentro localizzato a 7 chilometri. L’evento è stato localizzato a 47 km a sud-ovest di Piacenza, a 48 km a nord-est di Genova e a 60 km a sud-est di Pavia. Non sono state registrate altre scosse di terremoto.

I terremoti di ieri, lunedì 22 giugno 2020

L’Ingv ha registrato, nella giornata di lunedì 22 giugno 2020, cinque scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata alle ore 1:48 con epicentro a Tolmezzo, in provincia di Udine, ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Tolmezzo, 4 km da Zuglio, 5 km da Arta Terme e Verzegnis, 7 km da Cavazzo Carnico, 8 km da Amaro e Lauco. Alle ore 5:04 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Calabria, con epicentro in mare, nel distretto sismico costa calabra nord occidentale. Evento localizzato 39 km ad ovest di Cosenza, 54 km a nord ovest di Lamezia Terme, 78 km a nord ovest di Catanzaro. Ipocentro a 76 km di profondità.

Le altre scosse di ieri: in nottata scossa di terremoto sul Tirreno meridionale

Alle ore 9:14 di ieri, 22 giugno 2020, l’Ingv ha registrato un sisma M 2.1 nelle Marche, epicentro a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. Ipocentro a 15 chilometri di profondità. Più tardi, alle ore 15.40, scossa di magnitudo 2.0 in Umbria con epicentro a Pietralunga, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 7 chilometri, sisma verificatosi a 34 km da Perugia, 48 km da Arezzo e 53 km da Foligno. In serata, alle ore 22:38 registrata un’altra scossa di terremoto di M. 2.1 sul Tirreno Meridionale (MARE) e ipocentro localizzato 152 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 40 km a nord di Messina, a 50 km a nord di Reggio Calabria e 82 km a sud-ovest di Lamezia Terme.