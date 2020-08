Terremoto in Emilia Romagna oggi, mercoledì 26 agosto 2020: scossa M 2.7 in provincia di Modena – Dati Ingv

Terremoto in Emilia Romagna oggi, 26 agosto 2020, scossa M 2.7 in provincia di Modena – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Emilia Romagna alle ore 10:54 di oggi, mercoledì 26 agosto 2020. Epicentro a Fiumalbo, in provincia di Modena. Ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Fiumalbo, 3 km da Pievepelago, 4 km da Riolunato, 6 km da Abetone, 8 km da Montecreto, 10 km da Sestola, 12 km da Fanano, 13 km da Frassinoro e Cutigliano, 36 km a nord ovest di Pistoia, 41 km a nord est di Lucca.

Le altre scosse di giornata

Nella notte di oggi, alle ore 2:41, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 sul Monte Bianco, in territorio francese, al confine con quello italiano e quello svizzero. Ipocentro ad 8 km di profondità. Non ci sono comuni italiani interessati nel raggio di 100 chilometri dall’epicentro del sisma. In serata, alle 20:05, sisma di magnitudo 2.3 a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro a 10 km di profondità.

Terremoto in Calabria martedì 25 agosto 2020, scossa M 3.5 sulla Costa Calabra Nord Occidentale

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto intensa di magnitudo 3.5 con epicentro localizzato sulla Costa Calabra Nord Occidentale (Cosenza), con ipocentro localizzato a 292 km di profondità. La scossa è stata registrata nella nottata di ieri, alle ore 01:02. La scossa di Terremoto è stata lievemente avvertita dalla popolazione residente nei comuni della costa cosentina, ma non ha causato alcun danno a persone o cose. L’epicentro del sisma è stato localizzato dall’Ingv a 77 km a nord-ovest di Cosenza e a 85 km a sud di Potenza.