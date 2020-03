Terremoto in Emilia-Romagna oggi, 31 marzo 2020: scossa M 3.0 in provincia di Bologna | Dati INGV

Terremoto in Emilia-Romagna oggi, 31 marzo 2020: scossa M 3.0 in provincia di Bologna

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 3.19 di oggi, martedì 31 marzo 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Emilia-Romagna con epicentro a Fontanelice, in provincia di Bologna, con ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, avvertito dalla popolazione locale ma che non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 17 km da Imola, 26 km da Faenza, 32 km da Bologna e 39 km da Forlì.

I comuni interessati

Ecco i comuni più vicini a Fontanelice, epicentro del terremoto in questione: Borgo Tossignano (4 km da Fontanelice), Casola Valsenio (6 km), Castel del Rio (6 km), Casalfiumanese (7 km), Dozza (13 km), Riolo Terme (15 km) e Monterenzio (15 km).

Le scosse strumentali della notte

L’INGV ha rilevato anche alcune scosse strumentali nella notte di oggi, ecco le più importanti: alle ore 2.13 sisma di magnitudo 1.8 in Toscana con epicentro a 6 km da Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, con ipocentro profondo 8 km. Alle ore 2.58 scossa di magnitudo 1.7 nelle Marche con epicentro a 2 km da Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro 7 km. Alle ore 6.20 sisma di magnitudo 1.6 in Umbria con epicentro a 4 km da Preci, in provincia di Perugia, ipocentro a 10 km di profondità.