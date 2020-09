Terremoto in Emilia Romagna oggi, 4 settembre 2020, scossa M 2.7 costa romagnola – Dati Ingv

Alle ore 17:07 di ieri, l’ Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nel mar Tirreno meridionale. Ipocentro a 124 km di profondità. Epicentro in mare aperto, 26 km a nord di Messina, 37 km a nord ovest di Reggio Calabria, 93 km a nord di Acireale, 96 km a sud ovest di Lamezia Terme. Alle 17:28 scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nel mar Ionio settentrionale, ipocentro a 10 km.

Alle ore 22:36 di ieri sera l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Valle d’Aosta. Epicentro a Courmayeur, in provincia di Aosta, ipocentro a 6 km di profondità. Evento localizzato a 10 km da Courmayeur, 13 km da Pré-Saint-Didier, Morgex e Saint-Rhémy-en-Bosses, 14 km da La Salle, 15 km da Saint-Oyen, 17 km da Etroubles, 18 km da La Thuile, 20 km da Allein.

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto di magnitudo 2.0 e 2.7 nel distretto sismico costa romagnola meridionale alle ore 4:21 e 4:52 di oggi , venerdì 4 settembre 2020. Ipocentro a 10 km di profondità in entrambi i casi. Il sisma di magnitudo 2.7 si è verificato in mare, 22 km a nord est di Rimini, 38 km a nord ovest di Pesaro, 40 km ad est di Cesena, 48 km a nord ovest di Fano, 48 km ad est di Ravenna, 55 km ad est di Forlì.

Alle ore 16:29 di ieri pomeriggio l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia, nel distretto costa siciliana nord-orientale. Epicentro in mare, a 16 km da Capo d’Orlando, 17 km da Brolo, 18 km da Piraino e Gioiosa Marea, 20 km da Naso, 70 km ad ovest di Messina, 79 km ad ovest di Reggio Calabria.

Le forti scosse registrate nel mondo

Nella giornata di oggi, venerdì 4 settembre 2020, non sono state registrate al momento forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centro Meteo Italiano è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.