Terremoto in Emilia-Romagna oggi, 5 aprile 2020: scossa M 2.5 in provincia di Modena | I dati INGV

Alle ore 9.18 l’INGV ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.2 in Calabria con epicentro a 5 km da Crotone , ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il sisma ha avuto luogo a 46 km da Catanzaro, 66 km da Lamezia Terme e 74 km da Cosenza.

Nel pomeriggio, alle ore 16.33, rilevata una scossa di magnitudo 2.4 in Umbria con epicentro a 5 km da Gubbio , in provincia di Perugia, ipocentro a 9 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 32 km da Perugia, 49 km da Foligno, 53 km da Arezzo e 65 km da Fano.

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 10.10 di oggi , domenica 5 aprile 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Emilia-Romagna con epicentro a 7 km da San Felice sul Panaro , in provincia di Modena, ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma si è verificato a 27 km da Carpi, 34 km da Ferrara, 35 km da Modena e 45 km da Bologna.

Terremoto oggi, 5 aprile 2020: altra scossa in Emilia-Romagna

Alle ore 1.37 di oggi, dunque in piena notte, l’INGV ha registrato un’altra scossa in Emilia-Romagna, di magnitudo 2.1, con epicentro a 5 km da Borgo Tossignano (in provincia di Bologna), ipocentro profondo a 26 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 15 km da Imola, 26 km da Bologna, 27 km da Faenza e 41 km da Forlì.

Terremoto oggi, 5 aprile 2020: sisma nelle Marche

In mattinata invece, alle ore 10.14, rilevato dall’INGV un sisma di magnitudo 2.1 nelle Marche con epicentro a 6 km da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 8 chilometri. La scossa ha avuto luogo a 42 km da Teramo, 46 km da Foligno, 50 km da L’Aquila e 53 km da Terni.