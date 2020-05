Terremoto in Emilia-Romagna oggi, martedì 19 maggio 2020: scossa M 2.3 in provincia di Parma | Dati INGV

Torna a tremare la terra in Emilia-Romagna: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella notte di oggi, martedì 19 maggio 2020, alle ore 1.57 una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a 5 km da Calestano, in provincia di Parma, ipocentro profondo 28 chilometri. Il sisma, di lieve intensità e non avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 22 km da Parma, 37 km da Reggio Emilia, 56 km da Cremona, 59 km da Carpi e Piacenza, 60 km da Modena, 63 km da Carrara e 65 km da La Spezia: ecco alcuni comuni della provincia di Parma situati nei pressi dell’epicentro: Terenzo (7 km da Calestano), Fornovo di Taro (8 km), Langhirano (8 km), Felino (9 km), Sala Baganza (10 km), Lesignano de’ Bagni (11 km), Varano de’ Melegari (13 km), Collecchio (13 km) e Medesano (13 km).

Terremoto oggi, 19 maggio 2020: scossa nel Lazio

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato oggi, alle ore 2.57, anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel Lazio con epicentro a 5 km da Acquafondata, in provincia di Frosinone, ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma, anch’esso molto lieve e che non è stato avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 63 km da Caserta, 70 km da Aversa, 74 km da Giugliano in Campania, 77 km da Acerra, 77 km da Afragola, 82 km da Pozzuoli e Benevento, 85 km da Napoli, 87 km da Chieti e 92 km da Latina. Poco più tardi, alle ore 5.58, sisma di magnitudo 2.1 rilevato al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 135 chilometri di profondità. Il sisma ha avuto luogo a a sud ovest della Calabria e a nord est della Sicilia, a 32 km da Messina, 43 km da Reggi Calabria e 87 km da Lamezia Terme.

Terremoto 18 maggio 2020, scossa M 3.0 avvertita in provincia di Perugia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una serie di scosse di terremoto in Umbria in provincia di Perugia tra le 2:38 e le 12:02 di ieri, lunedì 18 maggio 2020. Magnitudo compresa tra 2.0 e 3.0 Richter. Ipocentro tra 10 e 11 km. Epicentro a Norcia, in provincia di Perugia. Alle ore 4:18 si è verificata la scossa più elevata, di magnitudo 3.0, avvertita dalla popolazione locale. Evento localizzato a 6 km da Norcia, 11 km da Accumoli, 12 km da Arquata del Tronto, 13 km da Cascia, 14 km da Castelsantangelo sul Nera, 15 km da Preci, 16 km da Montegallo, 17 km da Cittareale, 18 km da Visso, 19 km da Ussita, Amatrice e Poggiodomo, 20 km da Montemonaco, 42 km ad est di Foligno, 47 km ad ovest di Teramo, 48 km a nord est di Terni. L’ultimo sisma a Norcia si è verificato alle ore 12:02, con ipocentro a 10 km di profondità, magnitudo 2.2 Richter.