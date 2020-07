Terremoto in Friuli Venezia Giulia oggi, venerdì 17 luglio 2020, scossa M 3.8 avvertita al confine con la Slovenia – Dati Ingv

Terremoto in Friuli Venezia Giulia oggi, 17 luglio 2020, scossa M 3.8 avvertita al confine con la Slovenia – Dati Ingv

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.8 in Slovenia, vicino al confine italiano con il Friuli Venezia Giulia. Il sisma si è verificato alle ore 4:45 di oggi, venerdì 17 luglio 2020. Epicentro nella località slovena di Plezzo. Ipocentro a 7 chilometri di profondità. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione anche in Friuli Venezia Giulia ed in Veneto, ma fortunatamente non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.

I comuni interessati

Il terremoto è stato localizzato dall’Ingv a 17 km da Taipana e Pulfero, 18 km da Drenchia, Savogna e Resia, 19 km da Grimacco, 20 km da Chiusaforte, 37 km a nord est di Udine, 77 km a nord di Trieste, 79 km a nord est di Pordenone. Non ci sono al momento segnalazioni di altre repliche nella stessa zona. Al momento in Italia non sono state registrate altre scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica.

Terremoto 16 luglio 2020, scossa M 2.1 in provincia di Rieti

Alle ore 22:54 di ieri sera l‘Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnutudo 2.1 in provincia di Rieti, con epicentro ad Accumoli. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 7 km da Accumoli, 9 km da Cittareale, 12 km da Norcia, 13 km da Cascia ed Amatrice, 14 km da Arquata del Tronto, 18 km da Monteleone di Spoleto, 19 km da Poggiodomo, 20 km da Posta, 43 km a nord ovest di L’Aquila, 44 km ad ovest di Teramo, 45 km ad est di Terni, 47 km a sud est di Foligno.