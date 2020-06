Terremoto in Friuli Venezia Giulia oggi, 22 giugno 2020, scossa M 2.3 in provincia di Udine – Dati Ingv

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 23.25 di ieri, una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro a 16 km da Bronte, in provincia di Catania, ipocentro profondo 16 chilometri. Il sisma, avvertito dalle popolazioni locali ma senza gravi conseguenze sul territorio, si è verificato a 35 km da Acireale, 36 km da Catania, 71 km da Caltanissetta, 84 km da Messina e 85 km da Reggio Calabria. Ecco alcuni comuni del catanese situati nei pressi dell’epicentro: Adrano (9 km da Bronte), Maletto (12 km), Biancavilla (12 km), Maniace (14 km), Santa Maria di Licodia (15 km), Ragalna (17 km) e Paternò (20 km). Sempre in serata, alle ore 20.07 e 22.17, scosse M 2.8 e M 2.6 a Bronte con ipocentro profondo 24 chilometri.

Alle ore 5:04 di oggi l’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Calabria, con epicentro in mare, nel distretto sismico costa calabra nord occidentale. Evento localizzato 39 km ad ovest di Cosenza, 54 km a nord ovest di Lamezia Terme, 78 km a nord ovest di Catanzaro. Ipocentro a 76 km di profondità. Alle ore 6:03 sisma strumentale di magnitudo 1.5 registrato ad Amandola, in provincia di Fermo. Ipocentro a 13 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Amandola, 3 km da Montefortino, 4 km da Comunanza, 8 km da Smerillo, Montemonaco e Montefalcone Appennino, 43 km a nord ovest di Teramo, 54 km ad est di Foligno.

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Friuli Venezia Giulia alle ore 1:48 di oggi , lunedì 22 giugno 2020. Epicentro a Tolmezzo, in provincia di Udine, ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Tolmezzo, 4 km da Zuglio, 5 km da Arta Terme e Verzegnis, 7 km da Cavazzo Carnico, 8 km da Amaro e Lauco, 9 km da Villa Santina, 10 km da Sutrio, 11 km da Paluzza, 12 km da Cercivento, Treppo Carnico, Enemonzo e Moggio Udinese, 13 km da Ligosullo, Raveo, Paularo, Venzone e Preone, 44 km a nord ovest di Udine, 60 chilometri a nord est di Pordenone.

Le ultime forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda l’estero per il momento non sono state registrate forti scosse di terremoto oggi, lunedì 22 giugno 2020. Su Centrometeoitaliano.it trovate aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.