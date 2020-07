Terremoto in Friuli-Venezia Giulia oggi, lunedì 13 luglio 2020: scossa M 3.7 in provincia di Udine | Dati INGV

Terremoto in Friuli-Venezia Giulia oggi, lunedì 13 luglio 2020: scossa M 3.7 in provincia di Udine

Trema la terra in Friuli-Venezia Giulia! Alle ore 14.06 di oggi, lunedì 13 luglio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a 7 km da Forni di Sotto, in provincia di Udine, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale ma fortunatamente non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose. Esso si è verificato a 42 km da Pordenone, 55 km da Udine e 80 km da Treviso. Ecco i comuni situati nei pressi dell’epicentro: Forni di Sopra (11 chilometri da Forni di Sotto), Tramonti di Sopra (12 km), Claut (12 km), Tramonti di Sotto (13 km), Andreis (15 km), Frisanco (15 km) e Ampezzo (15 km).

Terremoto oggi, 13 luglio 2020: le altre scosse

Alle ore 14.22 di oggi l’INGV ha rilevato una scossa di magnitudo 2.1 nel Lazio con epicentro a 1 km da Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 9 chilometri, sisma verificatosi a 37 km da Teramo, 41 km da L’Aquila e 53 km da Terni. Poco prima, alle ore 10.45, lieve scossa di magnitudo 2.2 rilevata dall’INGV in Campania con epicentro a 1 km da Caposele, in provincia di Avellino, ipocentro a 14 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 30 km da Battipaglia, 37 km da Avellino, 41 km da Salerno e 44 km da Cava de’ Tirreni. Alle ore 00:09 sisma di magnitudo 2.1 in Sicilia con epicentro a 4 km da Tripi, in provincia di Messina, ipocentro ad 8 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 46 km da Acireale, 47 km da Messina e 51 km da Reggio Calabria.

Terremoto Italia 12 luglio 2020: scossa M 2.9 in provincia di Arezzo

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nel pomeriggio di ieri, domenica 12 luglio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 alle ore 16:28 in Toscana con epicentro nella città di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, ipocentro a 9 km di profondità. La scossa è stata localizzata a 25 km a nord-est di Arezzo, a 55 km a sud-ovest di Cesena, a 62 km a sud-ovest di Rimini, a 62 km a sud di Forlì e a 63 km a est di Firenze. Due repliche a seguire: la prima di magnitudo 2.9 alle 18:59, la seconda di magnitudo 2.2 alle 19:27.