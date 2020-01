Terremoto avvertito da oltre un milione di persone: si muovono diverse città in zona sismica. I dati ufficiali della forte scossa in Iran

Diverse scosse di terremoto nel nord emisfero

Come riportato più volte, la terra sta tremando principalmente in tre zone del Pianeta: il Mediterraneo, come riportato in apposito editoriale, nella zona del Pacifico, con scosse ben avvertite dalla popolazione ma anche in Medio Oriente, dove continuano i sismi in particolare in Iran. Anche questa mattina, una scossa M 4.5 ha fatto tremare questa zona del Medio Oriente, vediamo nel dettaglio.

Terremoto M 4.5 in Iran

Come detto, la terra è tornata a tremare in Iran, in una zona altamente sismica e già colpita da altre scosse nel corso dell’ultimo mese, anche superiori al quinto grado. Il sisma è stato percepito nettamente tra Iran e Afghanistan dove a tremare sono state moltissime città, la scossa ha avuto un ipocentro fissato a circa 8 km, quindi abbastanza superficiale.

Localizzazione terremoto

Il terremoto è stato avvertito in particolare nel settore nord-orientale dell’Iran ma anche in Afghanistan e Turkmenistan. Il sisma, secondo quanto riportato dall’Emsc, è stato localizzato a 92 km SW di Tāybād, Iran, 106 km SW di Kōhistān, Afghanistan, 164 km NE di Bīrjand, Iran, 267 km S di Mashhad, Iran ed è stato avvertito per ben oltre cento chilometri.