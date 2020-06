Terremoto in Italia oggi, lunedì 1 giugno 2020, le scosse registrate – Dati Ingv

Terremoto in Italia oggi, 1 giugno 2020, il riepilogo delle scosse registrate – Dati Ingv

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 in Italia nel corso della notte di oggi, lunedì 1 giugno 2020. Alle ore 10:55 scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Piemonte, epicentro a San Damiano Macra, in provincia di Cuneo. Ipocentro a 14 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da San Damiano Macra e Cartignano, 5 km da Pradleves, 25 km ad ovest di Cuneo. Alle ore 9:43 sisma M 2.0 in Sicilia, nel distretto costa agrigentina. Ipocentro a 28 km di profondità. Evento localizzato ad 11 km da Licata, 23 km ad ovest di Gela, 49 km a sud est di Agrigento. Alle 5:02 lieve sisma strumentale di magnitudo 1.7 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Monte Cavallo, 8 km da Pieve Torina, 9 km da Visso, 10 km da Fiordimonte, 11 km da Serravalle di Chienti, 24 km ad est di Foligno, 51 km ad est di Perugia, 55 km a nord est di Terni, 68 km a nord ovest di Teramo, 77 km a nord ovest di L'Aquila, 72 km a sud ovest di Ancona.

Terremoto in Italia oggi, 1 giugno 2020, le scosse strumentali

Alle ore 4:30 di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto strumentale di magnitudo 1.5 a Preci, in provincia di Perugia, ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Preci, 8 km da Norcia, 9 km da Cerreto di Spoleto, 10 km da Sellano, 11 km da Visso, 12 km da Castelsantangelo sul Nera, 29 km ad est di Foligno, 44 km a nord est di Terni. Alle ore 3:16 di oggi, evento sismico strumentale di magnitudo 1.5 a Fossato di Vico, in provincia di Perugia, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Fossato di Vico, 7 km da Sigillo e Gualdo Tadino, 10 km da Costacciaro, 14 km da Gubbio, 15 km da Scheggia e Pascelupo e Valfabbrica, 32 km a nord est di Perugia.

Terremoto 31 maggio 2020, scossa M 2.1 nelle Marche

Alle ore 18:06 di ieri l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Marche. Epicentro a Fiordimonte, in provincia di Macerata, ipocentro a 7 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Fiordimonte, 5 km da Pievebovigliana, Pieve Torina e Fiastra, 6 km da Acquacanina, 8 km da Muccia, 9 km da Monte Cavallo ed Ussita, 10 km da Visso, 11 km da Bolognola, 13 km da Camerino e Serravalle di Chienti, 15 km da Castelsantangelo sul Nera, 16 km da Cessapalombo, 17 km da Sarnano, Caldarola e Preci, 33 km ad est di Foligno, 58 km ad est di Perugia, 63 km a nord est di Terni.