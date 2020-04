Terremoto in Italia oggi, 10 aprile 2020, il riepilogo delle scosse registrate – Dati Ingv

Alle ore 22:32 di ieri sera l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria, distretto costa ionica crotonese. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 17 km da Isola di Capo Rizzuto, 23 km a sud est di Crotone, 60 km ad est di Catanzaro, 84 km ad est di Lamezia Terme, 99 km ad est di Cosenza.

L’Ingv ha registrato una scossa strumentale in Italia oggi, di magnitudo pari o superiore a 1.5: alle ore 2:32 sisma M 1.6 nel mar Ionio settentrionale, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Epicentro in mare aperto, 92 chilometri a sud di Catanzaro.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica nel corso della notte e della prima parte della mattinata di oggi, venerdì 10 aprile 2020.

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 alle ore 23:11 di mercoledì sera in Emilia Romagna. Epicentro a Maiolo, in provincia di Rimini. Ipocentro localizzato a 47 km di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale. La scossa si è verificata a 2 km da Maiolo, 5 km da Novafeltria, Montecopiolo e Pennabilli, 6 km da Talamello e San Leo, 31 km a sud ovest di Rimini, 32 km a sud di Cesena, 46 km a sud est di Forlì.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel distretto sismico mar Tirreno meridionale alle ore 2:20 di ieri. Epicentro in mare, al largo, 84 km a nord ovest di Cosenza, ipocentro a 9 km di profondità.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto all'estero nella giornata di oggi, venerdì 10 aprile 2020.