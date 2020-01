Terremoto in Italia oggi, 11 gennaio 2020, le ultime scosse registrate – Dati Ingv

L’Ingv ha registrato alcune lievi scosse di terremoto strumentali nel corso della notte di oggi in Italia: alle ore 1:17 sisma M 1.4 a Forenza, in provincia di Potenza. Ipocentro a 12 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Forenza, 5 km da Maschito, 11 km da Acerenza, 12 km da Ripacandida, Venosa e Ginestra, 13 km da Pietragalla e Filiano, 14 km da Palazzo San Gervasio e Banzi, 16 km da Genzano di Lucania, Cancellara, Oppido Lucano e Rionero in Vulture, 25 km a nord di Potenza.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica in Italia nel corso della notte e della prima parte della mattinata di oggi , sabato 11 gennaio 2020

Alle ore 6:33 di ieri scossa di magnitudo 2.1 rilevata dall’INGV in Umbria con epicentro a 7 km da Nocera Umbra , in provincia di Perugia, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 9 km da Gualdo Tadino, 11 km da Valfabbrica e Valtopina, 13 km da Assisi, 16 km da Fossato di Vico, 17 km da Fiuminata, 28 km ad est di Perugia.

Alle ore 18.14 di ieri ‘INGV ha rilevato un live sisma di magnitudo 2.1 in Basilicata con epicentro a 2 km da Forenza , in provincia di Potenza, ipocentro profondo 14 chilometri. L’evento sismico si è verificato a 26 km da Potenza, 44 km da Cerignola e 54 km da Andria.

Le forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale relativa alla giornata di oggi, sabato 11 gennaio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di magnitudo pari o superiore a 6.0. Per ulteriori dettagli vi ricordiamo che visitando la nostra pagina “Terremoti in Italia e nel Mondo” potrete seguire in tempo reale l’andamento della sismicità nel territorio italiano e nel mondo.