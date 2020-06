Terremoto in Italia oggi, giovedì 11 giugno 2020, scossa M 2.4 Adriatico centrale – Dati Ingv

Terremoto in Italia oggi, 11 giugno 2020, scossa M 2.4 Adriatico centrale – Dati Ingv

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nel distretto sismico Adriatico centrale alle ore 00:56 di oggi, giovedì 11 giugno 2020. Ipocentro a 31 chilometri di profondità. Evento localizzato in mare, 79 chilometri ad est di Pescara, 84 km ad est di Montesilvano, 85 km ad est di Chieti, 92 km a nord di San Severo. Alle ore 8:16 di stamane sisma M 2.0 alle isole Eolie, con ipocentro a 6 chilometri di profondità. Evento localizzato 92 km ad ovest di Messina, 97 km ad est di Bagheria. Terremoto, forte scossa M 5.8 nell’Oceano Atlantico: i dati ufficiali EMSC

Terremoto 10 giugno 2020, le scosse registrate ieri sera in Italia

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 ieri sera in Campania, alle ore 23:40. Epicentro a San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, ipocentro a 16 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da San Giovanni a Piro, 5 km da Camerota, 6 km da Celle di Bulgheria, 7 km da Roccagloriosa, 10 km da Centola, 11 km da Torre Orsaia, 12 km da Santa Marina, 13 km da Ispani, 73 km a sud est di Battipaglia, 74 km a sud ovest di Potenza, 90 km a sud est di Salerno, 95 km a sud est di Cava de’ Tirreni. Alle ore 21:08 di ieri sera sisma M 2.0 alle isole Eolie, con ipocentro a 13 km di profondità. Evento localizzato a 10 km da Leni, 12 km da Malfa, 76 km ad ovest di Messina.

Terremoto 10 giugno 2020, ieri pomeriggio scossa M 2.3 in Emilia Romagna

Alle ore 16:54 di ieri pomeriggio l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Emilia Romagna. Epicentro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Montechiarugolo e Traversetolo, 7 km da Montecchio Emilia e Lesignano de’ Bagni, 8 km da San Polo d’Enza, 9 km da Bibbiano, 10 km da Felino e Quattro Castella, 11 km da Sant’Ilario d’Enza, Canossa, Langhirano e Sala Baganza, 12 km da Neviano degli Arduini, 13 km a sud di Parma, 21 km ad ovest di Reggio Emilia, 43 km ad ovest di Carpi, 45 km ad ovest di Modena. Terremoto in Indonesia, scossa M 5.1 nettamente avvertita dalla popolazione sull’Isola di Sumatra