Terremoto in Puglia oggi, 11 marzo 2020, scossa M 2.0 in provincia di Foggia – Dati Ingv

Alle ore 11:42 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Puglia, con epicentro a Manfredonia, in provincia di Foggia. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 8 km da Manfredonia, 13 km da San Giovanni Rotondo, 15 km da Monte Sant’Angelo, 19 km da San Marco in Lamis, 29 km a nord est di Foggia.

Terremoto in Italia oggi, 11 marzo 2020, il riepilogo delle scosse registrate stanotte

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica in Italia nel corso della notte di oggi, mercoledì 11 marzo 2020.

Terremoto in Italia oggi, 11 marzo 2020, il riepilogo delle scosse strumentali

L’Ingv ha registrato alcune scosse strumentali oggi, di magnitudo pari o superiore a 1.5 Richter: alle ore 3:53 sisma strumentale M 1.8 a Furnari, in provincia di Messina. Ipocentro a 9 km. Evento localizzato a 2 km da Furnari, 3 km da Falcone, 4 km da Mazzarrà Sant’Andrea, 5 km da Oliveri, Rodì Milici e Terme Vigliatore, 8 km da Tripi e Basicò, 40 km ad ovest di Messina, 46 km ad ovest di Reggio Calabria, 56 km a nord di Acireale, 68 km a nord di Catania. Alle ore 1:28 sisma strumentale M 1.6 alle isole Eolie, con epicentro in mare, ad 11 km da Leni, 14 km da Malfa e Santa Marina Salina, 18 km da Lipari, 76 km ad ovest di Messina, 87 km ad ovest di Reggio Calabria.

Terremoto in Calabria 10 marzo 2020, ieri sera scossa M 2.0 in provincia di Cosenza

Alle ore 23:40 di ieri sera, l’Ingv ha registrato un sisma M 2.0 in Calabria, con epicentro a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. Ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Montalto Uffugo e Luzzi, 7 km da Rose, 8 km da San Benedetto Ullano e Lattarico, 9 km da San Vincenzo La Costa, 10 km da Castiglione Cosentino e Rota Greca.