Terremoto in Italia oggi, 13 marzo 2020, il riepilogo delle scosse registrate – Dati Ingv

L’Istitituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica in Italia nel corso della notte di oggi, venerdì 13 marzo 2020.

Terremoto in Italia oggi, 13 marzo 2020, scossa M 2.6 Adriatico centrale

Alle ore 7:09 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel distretto Adriatico centrale, con ipocentro a 53 km di profondità. Evento localizzato in mare, al largo, 59 km ad est di Pescara, 63 km ad est di Chieti, 65 km ad est di Montesilvano, 89 km a nord ovest di San Severo.

Terremoto in Italia oggi, 13 marzo 2020, il riepilogo delle scosse strumentali

L’Ingv ha registrato alcuni eventi sismici strumentali in Italia oggi, di magnitudo pari o superiore a 1.5: alle ore 2:43 e 2:49 doppia scossa strumentale di magnitudo 1.9 nel distretto costa siciliana nord orientale, con ipocentro a 10 km di profondità. Alle ore 00:48 sisma strumentale M 1.5 in Puglia, epicentro a Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Gravina in Puglia, 9 km da Altamura, 19 km da Poggiorsini, 20 km da Irsina, 22 km a nord ovest di Matera, 37 km a sud ovest di Bitonto.