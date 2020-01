Terremoto in Italia oggi, 16 gennaio 2020, scosse in Sicilia, Abruzzo e Puglia – Dati Ingv

Alle ore 6:00 di stamattina l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Puglia, con epicentro ad Alberobello, in provincia di Bari. Ipocentro a 20 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Alberobello, 7 km da Noci, 11 km da Putignano e Locorotondo, 13 km da Castellana Grotte, 14 km da Martina Franca, 15 km da Fasano, 19 km da Crispiano, 20 km da Cisternino.

Alle ore 11:27 di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Abruzzo. Epicentro a Cortino, in provincia di Teramo. Ipocentro a 20 chilometri di profondità. Evento localizzato a 7 km da Cortino, 8 km da Campotosto, 9 km da Crognaleto, 11 km da Rocca Santa Maria ed Amatrice, 12 km da Fano Adriano, 14 km da Valle Castellana, 15 km da Pietracamela e Capitignano, 17 km da Acquasanta Terme, Accumoli e Montorio al Vomano, 18 km da Montereale, 19 km da Torricella Sicura, 20 km da Tossiccia, 23 km ad ovest di Teramo, 30 km a nord di L’Aquila.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Sicilia alle ore 2:21 di oggi, giovedì 16 gennaio 2020. Epicentro a Bronte, in provincia di Catania, ipocentro ad 11 km di profondità.

Nel primo pomeriggio di ieri, alle ore 15.58, scossa di magnitudo 2.2 rilevata dall’INGV in Lombardia con epicentro a 3 km da Agnosine , in provincia di Brescia, ipocentro profondo 8 chilometri. L’evento sismico ha avuto luogo a 14 km da Brescia, 53 km da Bergamo, 55 km da Verona e 60 km da Cremona.

L’INGV non ha rilevato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiori a 6.0 nel mondo nella giornata di oggi, giovedì 16 gennaio 2020. Per ulteriori dettagli vi ricordiamo che visitando la nostra pagina “Terremoti in Italia e nel Mondo” potrete seguire in tempo reale l’andamento della sismicità nel territorio italiano e nel mondo.