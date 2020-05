Terremoto in Italia oggi, 23 maggio 2020, il riepilogo delle scosse registrate – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Calabria alle ore 11:11 di ieri. Epicentro a Giffone, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro a 19 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Giffone, 7 km da Mammola, 8 km da Grotteria, 9 km da San Giorgio Morgeto, San Giovanni di Gerace e Cinquefrondi, 10 km da Galatro, Maropati, Martone e Anoia, 11 km da Canolo e Polistena, 12 km da Cittanova, Melicucco, Gioiosa Ionica, Agnana Calabra e Fabrizia, 13 km da Feroleto della Chiesa e Laureana di Borrello, 59 km a nord est di Reggio Calabria, 61 km ad est di Messina, 64 km a sud di Lamezia Terme, 65 km a sud ovest di Catanzaro.

L’Ingv ha registrato anche altri eventi sismici strumentali di magnitudo pari o superiore a 1.5: alle ore 5:20 scossa strumentale di magnitudo 1.6 a Sellano, in provincia di Perugia, con ipocentro a 9 km. Evento localizzato ad 8 km da Sellano, 9 km da Monte Cavallo, 13 km da Serravalle di Chienti, 14 km da Preci, 15 km da Trevi, 16 km ad est di Foligno, 45 km ad est di Perugia. Alle ore 1:51 di oggi, lieve sisma strumentale di magnitudo 1.5 registrato a San Marco la Catola, in provincia di Foggia, ipocentro a 22 km. Evento localizzato a 0 km da San Marco la Catola, 5 km da Celenza Valfortore e Volturara Appula, 7 km da Tufara, 36 km a sud ovest di San Severo, 45 km ad ovest di Foggia.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nel corso della notte e della prima parte della mattinata di oggi , sabato 23 maggio 2020. Alle ore 6:46 di stamattina, lieve sisma strumentale di magnitudo 1.6 a Capistrello, in provincia di L’Aquila, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Capistrello e da Avezzano, 5 km da Castellafiume, 7 km da Canistro, 8 km da Luco dei Marsi e Scurcola Marsicana, 9 km da Cappadocia, 10 km da Civitella Roveto e Magliano de’ Marsi, 39 km a sud di L’Aquila, 49 km ad est di Tivoli.

Terremoto in Emilia Romagna 22 maggio 2020, scossa M 2.3 in provincia di Parma

Scossa di terremoto di magnitudo 2.3 registrata dall’Ingv in Emilia Romagna alle ore 7:11 di ieri. Epicentro a Monchio delle Corti, in provincia di Parma, ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Monchio delle Corti, 9 km da Comano, 10 km da Bagnone, 11 km da Palanzano, 12 km da Corniglio e Licciana Nardi, 13 km da Filattiera, 14 km da Villafranca in Lunigiana, 15 km da Fivizzano, 16 km da Mulazzo, 17 km da Pontremoli, 18 km da Berceto e Tresana, 19 km da Ventasso e Tizzano Val Parma, 20 km da Casola in Lunigiana, 32 km a nord di Carrara, 36 km a nord est di La Spezia.