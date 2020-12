Terremoto oggi nel Lazio, giovedì 24 dicembre 2020: scossa M 2.2 in provincia Rieti – Dati Ingv

Terremoto in Italia oggi, 24 dicembre 2020, le ultime scosse registrate – Dati Ingv

Trema la terra nel Lazio. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nel Lazio nella mattinata di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. La scossa si è verificata alle 11:44 ed ha avuto una magnitudo 2.2 ed è stata registrata ad Accumoli, in provincia di Rieti, con ipocentro a 11 km di profondità. Poco dopo, alle 12:15, scossa di magnitudo 2.0 in mare, nel distretto Costa Siciliana nord orientale, con ipocentro a 153 km di profondità. Alle 14:01 sisma di magnitudo 2.0 ad Orciano Pisano, in provincia di Pisa, con ipocentro a 10 km di profondità. Non sono stati registrati eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 2.0 in precedenza, eccetto alcune scosse strumentali: alle 7:23 scossa strumentale M 1.5 a Forlimpopoli (FC), ipocentro a 32 km. Alle ore 6:11 sisma strumentale M 1.7 costa marchigiana pesarese, ipocentro a 49 km di profondità. Leggi anche: Terremoto in Sicilia, notte al ghiaccio per migliaia di ragusani: le immagini impressionanti della scossa

Ieri sera scossa M 2.1 in Sicilia

Alle ore 21:01 di ieri sera l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto in Sicilia di magnitudo 2.1. Epicentro in mare, distretto sismico costa catanese, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato 29 km ad est di Catania, 31 km a sud est di Acireale, 40 km a nord di Siracusa, 80 km a nord est di Ragusa, 81 km a sud di Reggio Calabria, 83 km a nord est di Modica, 89 km a sud di Messina, 92 km a nord est di Vittoria. Leggi anche: Terremoto, intensa scossa avvertita nel Mediterraneo: trema la Sicilia

Terremoto in Sicilia 23 dicembre 2020: scossa M 2.4 alle isole Eolie

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto di magnitudo 2.4 e 2.2 al largo delle Isole Eolie alle ore 7:16 e 2:08 di ieri. La scossa di magnitudo 2.4 si è verificata a 18 km da Malfa, 19 km da Santa Marina Salina, in provincia di Messina, 78 km a nord ovest di Messina, 90 km a nord ovest di Reggio Calabria. Non sono state registrate altre repliche. Leggi anche: Intenso terremoto M 4.9 avvertito nel Mediterraneo: tantissime segnalazioni. Si sta muovendo con forza la terra in Grecia, dati EMSC del sisma

CONTINUA A LEGGERE