Terremoto in Italia oggi, mercoledì 24 giugno 2020, il riepilogo delle scosse registrate – Dati Ingv

Terremoto in Italia oggi, 24 giugno 2020, le ultime scosse registrate – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nel corso della notte di oggi, mercoledì 24 giugno 2020. Alle 11:30 scossa di magnitudo 2.2 a Mattinata, in provincia di Foggia, con ipocentro a 20 km di profondità. Epicentro a 3 km da Mattinata, 8 km da Monte Sant’Angelo, 16 km a nord est di Manfredonia. Alle ore 11:19 di stamattina sisma di magnitudo 2.0 nel mer Ionio meridionale, con ipocentro a 10 km di profondità. Epicentro al largo, 72 km a sud est di Siracusa. Scossa di magnitudo 2.0 nel tirreno meridionale, con epicentro in mare aperto, 83 chilometri a nord ovest di Cosenza. Ipocentro a 7 chilometri di profondità. In questo distretto si verificato spesso eventi sismici di questo tipo, anche di magnitudo superiore. Di solito queste scosse non vengono avvertite dalla popolazione, almeno quando non si verificano vicino alla costa.

Terremoto Messico 23 giugno 2020, forte scossa M 7.6, sale il bilancio dei morti

Si aggrava il bilancio delle vittime dopo la forte scossa di terremoto registrata ieri in Messico. Sale a 6 il numero delle vittime, mentre sarebbero almeno 500 le case distrutte, come riporta Rainews. L’epicentro è stato localizzato nello stato meridionale di Oaxaca. Le vittime abitavano tutte in quella zona. Il governatore dello Stato, Alejandro Murat, ha confermato che tra le quattro vittime del bilancio precedente si aggiungono due persone colpite da una frana ad Huatulco, mentre si trovavanoin auto. Quindici persone circa sono rimaste intrappolate sotto a un edificio crollato a Santa Maria Zaniza. Sui social intanto vengono diffusi i video degli edifici dondolanti. La scossa infatti è stata molto forte.

Terremoto in Emilia Romagna 23 giugno 2020: scossa M 2.2 in provincia di Piacenza

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato alle ore 03:15 di ieri una scossa di terremoto in Emilia Romagna. Epicentro localizzato nella città di Corte Brugnatella, in provincia di Piacenza. L’ipocentro dell’evento sismico è stato localizzato a 7 km di profondità. La scossa si è verificata a 47 km a sud-ovest di Piacenza, a 47 km a nord-est di Genova, a 57 km a sud-est di Pavia. Sempre ieri, alle ore 3:22 registrata un’altra scossa in provincia di Piacenza, con epicentro a Cerignale. L’evento sismico ha avuto un ipocentro localizzato a 7 chilometri. L’evento è stato localizzato a 47 km a sud-ovest di Piacenza, a 48 km a nord-est di Genova e a 60 km a sud-est di Pavia.