Terremoto in Italia oggi, 25 settembre 2020, scossa M 3.4 Tirreno meridionale – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nel distretto sismico Tirreno meridionale alle ore 00:38 di oggi, venerdì 25 settembre 2020. Epicentro in mare, ipocentro profondo 217 chilometri. Evento localizzato 69 km ad ovest di Lamezia Terme, 72 km a nord di Messina, 80 km a sud ovest di Cosenza, 82 km a nord di Reggio Calabria, 91 km ad ovest di Catanzaro. Leggi anche: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 nel Mediterraneo: sisma ampiamente avvertito dalla popolazione a Creta.

Terremoto Sicilia 24 settembre 2020, serie di scosse in provincia di Messina

Ieri l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato diverse scosse di terremoto in Sicilia. Le più elevate hanno raggiunto manitudo 3.4 e 2.9 e sono state avvertite a Terme Vigliatore, in provincia di Messina. Ipocentro a 9 e 10 km di profondità. La scossa di magnitudo 3.4 è stata localizzata ad 1 km da Terme Vigliatore, 3 km da Rodì Milici, 5 km da Furnari, Barcellona Pozzo di Gotto e Mazzarrà Sant’Andrea, 35 km ad ovest di Messina, 42 km ad ovest di Reggio Calabria. Diverse le repliche, anche nella costa siciliana nord orientale. FORTE TERREMOTO IN TAIWAN: I DATI UFFICIALI EMSC

Terremoto Abruzzo, scossa M 2.4 in provincia di L’Aquila

Alle ore 9:42 di ieri scossa di terremoto di magnitudo 2.4 registrata in provincia dell’Aquila a Montereale, con ipocentro a 12 km di profondità. Il sisma si è verificato a 6 km da Montereale, 8 km da Cittareale, Amatrice e Capitignano, 11 km da Borbona, 12 km da Campotosto e Posta, 28 km a nord ovest di L’Aquila, 40 km ad ovest di Teramo. In serata, alle ore 20:11 registrata una scossa di terremoto di M. 2.6 sulla Costa Siciliana Nord Occidentale (Trapani), con ipocentro a 10 km. Leggi anche: Terremoto, la terra sta continuando a tremare al sud Italia: scosse registrate dall’INGV in provincia di Messina