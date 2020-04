Terremoto in Italia oggi, 27 aprile 2020: le ultime scosse registrate | Dati INGV

Terremoto in Italia oggi, 27 aprile 2020, il riepilogo delle scosse registrate – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica nella notte e nella prima parte della mattinata di oggi, lunedì 27 aprile 2020. Alle ore 6:46 scossa strumentale di magnitudo 1.6 a Borbona, in provincia di Rieti, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Borbona e Micigliano, 6 km da Posta, 7 km da Antrodoco, 9 km da Borgo Velino, 10 km da Cagnano Amiterno, 11 km da Castel Sant’Angelo, 12 km da Montereale, 14 km da Barete, 15 km da Leonessa, 27 km a nord ovest di l’Aquila, 39 km ad est di Terni, 53 km ad ovest di Teramo.

Terremoto in Italia oggi, 27 aprile 2020, scosse strumentali in Campania e Toscana

Alle ore 3:18 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto strumentale di magnitudo 1.6 ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Ipocentro a 0 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Ottaviano, Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio e Somma Vesuviana, 6 km ad est di Portici, 7 km a nord est di Torre del Greco, 7 km ad est di Ercolano, 11 km a nord ovest di Scafati. Alle ore 2:53 di oggi sisma strumentale di magnitudo 1.5 registrato dall’Ingv a Monteverdi Marittimo, in provincia di Pisa. Ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Monteverdi Marittimo, 8 km da Castagneto Carducci, 9 km da Sassetta, 50 km a sud est di Livorno, 53 km ad ovest di Siena.

Terremoto in Italia oggi, 27 aprile 2020, le altre scosse strumentali

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato altre scosse strumentali in Italia nella notte di oggi: alle ore 1:40 scosse M 1.7 e 1.6 a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 36 chilometri di profondità. Alle ore 00:59 sisma strumentale di magnitudo 1.8 a Monteverdi Marittimo, in provincia di Pisa. Ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Monteverdi Marittimo, 7 km da Castagneto Carducci, 8 km da Sassetta, 11 km da Bibbona, 12 km da Suvereto, 13 km da Casale Marittimo, 14 km da Guardistallo, 50 km a sud est di Livorno, 55 km ad ovest di Siena, 59 km a nord ovest di Grosseto, 63 km a sud est di Pisa.