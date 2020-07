Terremoto in Italia oggi, 29 luglio 2020, scossa M 2.4 Tirreno meridionale – Dati Ingv L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in mare nel corso della notte di oggi, mercoledì 29 luglio 2020. Alle ore 4:40 sisma M 2.2 nel mar Ionio meridionale, con ipocentro a 30 chilometri di profondità. Evento localizzato in mare al largo, 90 km a sud est di Reggio Calabria. Alle ore 3:41 scossa di magnitudo 2.4 Richter nel mar Tirreno meridionale. Epicentro al largo, 87 chilometri a nord ovest di Cosenza, ipocentro a 290 chilometri di profondità. Leggi anche: Forte terremoto profondo in zona altamente sismica Terremoto nel Lazio martedì 28 luglio 2020, scossa M 2.3 in provincia di Roma L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel Lazio alle ore 17:07 di ieri pomeriggio. Epicentro nella zona dei Castelli romani, ad Albano Laziale, in provincia di Roma. Ipocentro a 14 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Albano Laziale, 5 km da Ariccia e Castel Gandolfo, 6 km da Genzano di Roma, 8 km da Marino, Lanuvio e Nemi, 10 km ad est di Pomezia, 13 km a nord di Aprilia, 14 km ad ovest di Velletri, 23 km a sud est di Roma. Forte scossa di terremoto fa tremare milioni di persone e più Stati Terremoto nel Lazio martedì 28 luglio 2020, scossa M 2.6 in provincia di Latina Alle ore 21:13 di ieri sera l’Ingv ha registrato un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.6 sempre nel Lazio. Epicentro in mare, nel distretto costa laziale meridionale. Ipocentro a 12 km di profondità. Evento localizzato 45 km a sud di Anzio, 53 km a sud ovest di Latina, 61 km a sud di Aprilia, 70 km a sud di Pomezia, 73 km a sud di Velletri, 87 km a sud est di Fiumicino, 95 km a sud di Roma. Lieve scossa di terremoto vicino Roma: zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto in Sicilia martedì 28 luglio 2020, scossa M 2.1 alle isole Eolie Alle ore 15:00 di ieri l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia. Epicentro in mare, 85 km a nord est di Bagheria, 93 km a nord est di Palermo. Ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione, a causa della bassa magnitudo e della localizzazione geografica. Alle isole Eolie si verificano scosse di terremoto anche di magnitudo superiore.