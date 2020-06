Terremoto in Italia oggi, 3 giugno 2020, le ultime scosse registrate – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica in Italia nella notte e nella prima parte della mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno 2020. Alle ore 4:58 lieve sisma strumentale di magnitudo 1.5 in Puglia. Epicentro a Mattinata, in provincia di Foggia, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 8 km da Mattinata, 14 km da Vieste e Monte Sant’Angelo, 20 km da Vico del Gargano, 22 km a nord est di Manfredonia, 51 km a nord di Barletta, 58 km a nord est di Cerignola, 58 km a nord est di Foggia. Forte terremoto M 4.9 al largo del Giappone: i dati ufficiali EMSC

Terremoto in Italia oggi, 3 giugno 2020, le scosse strumentali

Alle ore 00:03 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa strumentale di magnitudo 1.7 a Monselice, in provincia di Padova. Ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Monselice, 2 km da Pernumia, 4 km da San Pietro Viminario, 5 km da Arquà Petrarca, Pozzonovo e Battaglia Terme, 6 km da Baone e Tribano, 7 km da Due Carrare e Solesino, 8 km da Sant’Elena, Cartura e Galzignano Terme, 9 km da Conselve ed Este, 10 km da Cinto Euganeo e Montegrotto Terme, 11 km da Granze, Terrassa Padovana, Bagnoli di Sopra, Torreglia e Villa Estense, 19 km a nord di Rovigo, 20 km a sud ovest di Padova.

Terremoto in Veneto, 2 giugno 2020: scossa M 2.4 in provincia di Vicenza

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Veneto nel pomeriggio di ieri. Alle 17:34 un sisma di magnitudo 2.4 della scala Richter è stato localizzato a Valstagna, in provincia di Vicenza, con ipocentro a 13 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Foza, San Nazario, Campolongo sul Brenta, Gallio, Solagna, Conco, Cismon del Grappa, Enego, Pove del Grappa e Lusiana, tutti entro i 10 km di distanza. Evento sismico localizzato 36 km a nord di Vicenza, 46 km ad est di Trento, 52 km ad ovest di Treviso, 54 km a nord ovest di Padova.