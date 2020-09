Terremoto in Italia oggi, 3 settembre 2020, le ultime scosse registrate – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nelle Marche alle ore 10:38 di ieri. Epicentro a Cantiano, in provincia di Pesaro-Urbino, ipocentro a 55 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Cantiano, 7 km da Scheggia e Pascelupo, 11 km da Gubbio, 12 km da Cagli, 13 km da Costacciaro e Frontone, 42 km a nord est di Perugia, 55 km a sud ovest di Fano, 55 km a nord di Foligno.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 17.44 di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a 4 km da Senerchia , in provincia di Avellino, ipocentro profondo 335 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalle popolazioni locali ma non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose: esso si è verificato a 21 km da Battipaglia, 34 km da Salerno, 36 km da Avellino e 38 km da Cava de’ Tirreni. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Calabritto (7 km da Senerchia), Acerno (8 km), Oliveto Citra (9 km), Valva (9 km), Caposele (10 km), Campagna (10 km), Colliano (12 km).

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica nel corso della notte e della prima parte della mattinata di oggi, giovedì 3 settembre 2020. Alle 6:17 di stamane sismca strumentale di magnitudo 1.7 a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, con ipocentro a 7 km di profondità. Evento localizzato ad 8 km da Castelsantangelo sul Nera e Montegallo, 44 km ad ovest di Teramo.

Alle ore 4:01 d ieri l’ Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia, con epicentro a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Ipocentro a 26 km di profondità. Evento localizzato ad 8 km da Palazzolo Acreide, 12 km da Buscemi e Canicattini Bagni, 13 km da Cassaro, 14 km da Ferla e Giarratana, 16 km da Noto, 17 km da Buccheri, 19 km da Monterosso Almo e Rosolini, 20 km ad est di Ragusa, 21 km a nord est di Modica.

Le forti scosse registrate nel mondo

Nella giornata di oggi, giovedì 3 settembre 2020, non sono state registrate al momento forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centro Meteo Italiano è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.