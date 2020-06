Terremoto in Italia oggi, 4 giugno 2020, il riepilogo delle scosse registrate – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato in Italia scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nella notte e nella prima parte della mattinata di oggi, giovedì 4 giugno 2020. Alle ore 6:47 di stamattina sisma strumentale di magnitudo 1.7 nel mar Ionio settentrionale, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato 77 km a nord est di Crotone, 90 km a sud ovest di Lecce, 86 km a sud est di Taranto. Alle ore 3:54 sisma strumentale M 1.4 in Umbria, epicentro a Pietralunga, in provincia di Perugia, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Forte scossa di terremoto M 5.0 a Creta: i dati ufficiali EMSC

Terremoto in Italia oggi, 4 giugno 2020, le scosse strumentali

Alle ore 00:33 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto strumentale di magnitudo 1.6 a Cossignano, in provincia di Ascoli Piceno. Ipocentro a 27 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Cossignano, 4 km da Montalto delle Marche, 5 km da Castignano, 6 km da Montedinove e Offida, 7 km da Carassai ed Ortezzano, 8 km da Rotella, Monte Rinaldo e Monte Vidon Combatte, 9 km da Appignano del Tronto e Ripatransone, 10 km da Petritoli, 11 km da Castorano, Montelparo, Montottone e Montefiore dell’Aso, 36 km a nord di Teramo, 66 km a nord ovest di Montesilvano, 72 km a sud di Ancona.

Terremoto 3 giugno 2020, ieri scossa M 2.1 in Abruzzo

Alle ore 18:56 di ieri l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Abruzzo, con epicentro in provincia di L’Aquila, a Campo di Giove. Ipocentro a 16 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Campo di Giove, 6 km da Cansano e Palena, 8 km da Lettopalena, 9 km da Pettorano sul Gizio e Rocca Pia, 10 km da Taranta Peligna, Pescocostanzo e Pacentro, 11 km da Colledimacine, 12 km da Rivisondoli e Lama dei Peligni, 14 km da Gamberale e Sulmona, 15 km da Introdacqua, Roccaraso, Montenerodomo e Pizzoferrato, 42 km a sud di Chieti, 56 km a sud di Pescara, 60 km a sud di Montesilvano, 69 km a sud est di L’Aquila.