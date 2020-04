Terremoto in Italia oggi, 9 aprile 2020, scossa M 2.0 mar Tirreno meridionale – Dati Ingv

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 alle ore 23:11 di ieri sera in Emilia Romagna. Epicentro a Maiolo, in provincia di Rimini. Ipocentro localizzato a 47 km di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel distretto sismico mar Tirreno meridionale alle ore 2:20 di oggi, giovedì 9 aprile 2020. Epicentro in mare, al largo, 84 km a nord ovest di Cosenza, ipocentro a 9 km di profondità.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 17.10 di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Friuli-Venezia Giulia con epicentro a Claut , in provincia di Pordenone, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto all’estero nella giornata di oggi, giovedì 9 aprile 2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.