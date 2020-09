Terremoto in Italia oggi, domenica 13 settembre 2020: riepilogo delle ultime scosse – Dati Ingv

Terremoto in Italia oggi, domenica 13 settembre 2020: le ultime scosse registrate | Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato nessuna scossa di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 in Italia nella giornata di oggi, domenica 13 settembre 2020. Sono state registrate diverse scosse di terremoto di natura strumentale, non avvertite dalla popolazione. La scossa di maggiore intensità, di magnitudo 1.9, è stata registrata in nottata alle ore 00:24 ad Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Alle ore 9:53 è stata registrata una scossa di M. 1.5 a Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro a 10 km. Alle ore 11:40 scossa di M. 1.5 a Preci (PG), ipocentro localizzato a 11 km. Seguiranno nuovi aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia.

I terremoti di ieri, sabato 12 settembre 2020

L’Ingv ha rilevato, nella giornata di sabato 12 settembre 2020, una sola scossa di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 nella penisola italiana. La scossa d magnitudo 2.6 è stata registrata alle ore 20.46 nelle Marche con epicentro a 9 km da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 7 chilometri, sisma verificatosi a 44 km da Foligno e Teramo. Lo stesso INGV ha registrato anche una serie di scosse strumentali, ecco le più importanti. Alle ore 14.44 scossa di magnitudo 1.8 in Friuli-Venezia Giulia con epicentro a 6 km da Paularo, in provincia di Udine, ipocentro profondo 10 chilometri, sisma verificatosi a 47 km da Udine e 68 km da Pordenone.

Terremoti in Italia, le scosse di venerdì 11 settembre 2020: scossa M 3.1 in Piemonte

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 11.28 di venerdì 11 settembre 2020, un sisma di magnitudo 3.1 con epicentro in Piemonte con epicentro a 3 km da Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, ipocentro profondo 25 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale ma non ha causato vittime, feriti o danni a strutture e cose. Il forte sisma si è verificato a 26 km da Alessandria, 37 km da Genova, 53 km da Asti, 55 km da Savona e 57 km da Pavia. Poco dopo, alle ore 12.21, sisma di magnitudo 2.0 a Tassarolo, sempre in provincia di Alessandria, con ipocentro profondo 27 chilometri, scossa avvenuta a 26 km da Alessandria, 36 km da Genova e 52 km da Asti.