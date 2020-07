Terremoto in Italia oggi, martedì 14 luglio 2020: le scosse più importanti

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato scosse di terremoto di magnitudo 2.0 o superiore nelle prime ore di oggi, martedì 14 luglio 2020. L’INGV ha però registrato una serie di scosse strumentali lungo tutto il territorio italiano: vediamo le più importanti. Alle ore 1.01 sisma di magnitudo 1.7 al largo del Mar Tirreno Meridionale, all’altezza della Calabria settentrionale, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma, che non è stato avvertito sulla terraferma, si è verificato a 83 km da Cosenza. Poco prima, alle ore 00.34, scossa di magnitudo 1.3 in Toscana con epicentro a 2 km da Pieve a Santo Stefano, in provincia di Arezzo, ipocentro profondo 10 chilometri. Il siama si è verificato a 25 km da Arezzo, 55 km da Cesena e 62 km da Rimini.

Terremoto oggi, 14 luglio 2020: altre scosse strumentali

Alle ore 7.23 di oggi, inoltre, scossa di magnitudo 1.3 nelle Marche con epicentro a 5 km da Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 15 chilometri. Il sisma si è verificato a 42 km da Foligno, 47 km da Teramo, 56 km da Terni e 59 km da L’Aquila. Alle ore 5.42 sisma di magnitudo 1.2 in Friuli-Venezia Giulia con epicentro a 7 km da Forni di Sotto, in provincia di Udine, ipocentro profondo 10 chilometri, sisma verificatosi a 43 km da Pordenone e 56 km da Udine. Altra scossa di magnitudo 1.2, alle ore 3.44, in Umbria con epicentro a 1 km da Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro a 11 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 35 km da Foligno, 44 km da Terni, 53 km da Teramo, 56 km da L’Aquila, 66 km da Perugia e 90 km da Viterbo.

Terremoto 13 luglio 2020: forte scossa M 3.7 in provincia di Udine

Trema la terra in Friuli-Venezia Giulia! Alle ore 14.06 di ieri, lunedì 13 luglio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a 7 km da Forni di Sotto, in provincia di Udine, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale ma fortunatamente non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose. Esso si è verificato a 42 km da Pordenone, 55 km da Udine e 80 km da Treviso. Ecco i comuni situati nei pressi dell’epicentro: Forni di Sopra (11 chilometri da Forni di Sotto), Tramonti di Sopra (12 km), Claut (12 km), Tramonti di Sotto (13 km), Andreis (15 km), Frisanco (15 km) e Ampezzo (15 km).