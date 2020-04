Terremoto in Italia oggi, martedì 28 aprile 2020: le scosse registrate | Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 7.57 di oggi, martedì 28 aprile 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 al largo della Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo), ipocentro profondo 25 chilometri. Il sisma si è verificato a 37 km da Bagheria e a 38 km da Palermo. É attesa per scoprire se il sisma è stato avvertito dalle popolazioni più vicine al sisma, per il momento nessuna vittima o feriti o danni strutturali. Poco prima, alle ore 5.33 rilevata una scossa di magnitudo 2.3 con epicentro al largo delle Isole Eolie (Messina), a nord della Sicilia, ipocentro a 239 chilometri di profondità. Questo sisma, avvenuto in mare, si è verificato a 71 km da Messina e 83 km da Reggio Calabria. FORTE SCOSSA DI TERREMOTO IN ARGENTINA

Terremoto oggi, 28 aprile 2020: doppia scossa in mare

L’INGV ha rilevato nella notte di oggi anche due scosse di terremoto in mare. I sismi sono avvenuti al largo del Mar Tirreno Meridionale, all’altezza della Calabria centrale: il primo è avvenuto alle ore 1.21 ed è di magnitudo 2.1, ipocentro profondo 10 chilometri, il secondo è avvenuto alle ore 4.08 ed è di magnitudo 2.7, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Le due scosse, verificatesi in mare, si sono verificate a 84 km da Cosenza, 90 km da Bagheria e 96 km da Palermo. Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro. Le scosse, dunque, non sono state avvertite dalle popolazioni calabresi e siciliane, dunque nessun danno rilevato a strutture o cose né tantomeno vittime o feriti.

Terremoto oggi, 28 aprile 2020: le scosse strumentali della notte

L’INGV ha anche rilevato alcune scosse strumentali nelle prime ore di oggi, martedì 28 aprile 2020. Vediamo le più importanti. Alle ore 5.55 sisma di magnitudo 1.6 in Toscana con epicentro a Comano, in provincia di Massa-Carrara, ipocentro profondo 9 km, sisma verificatosi a 23 km da Carrara, 28 km da Massa, 31 km da La Spezia e 48 km da Viareggio. Alle ore 5.03 scossa di magnitudo 1.5 in Sicilia con epicentro a Troina, in provincia di Enna, ipocentro profondo 26 km, sisma avvenuto a 49 km da Catania, 50 km da Acireale, 58 km da Caltanissetta e 84 km da Gela. Alle ore 5.30 scossa di magnitudo 1.4 nel Lazio con epicentro ad Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 12 km, sisma avvenuto a 33 km da L’Aquila, 39 km da Teramo e 48 km da Terni.