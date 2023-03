Terremoto in Italia oggi, sabato 4 marzo 2023: scossa avvertita sui Campi Flegrei

Trema la terra in Campania! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 14.15 di oggi, sabato 4 marzo 2023, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 sui Campi Flegrei con ipocentro a 3 km, avvertita dalla popolazione della zona di Pozzuoli con la gente uscita in strada. Non si registrano danni. Una replica di magnitudo 2.1 è avvenuta alle ore 14:53, ipocentro a 3 km. Il sisma è stato localizzato a 11 km da Napoli, a 13 km da Giugliano in Campania, a 16 km da Casoria, a 17 km da Aversa, a 56 km da Salerno.

Scosse di terremoto nel Molise

L’INGV ha rilevato una scossa di terremoto alle ore 14:41 di magnitudo 2.5 a Ripabottoni, in provincia di Campobasso, con ipocentro a 20 chilometri. Replica alle ore 16:30 d’intensità magnitudo 2.1 con ipocentro a 16 chilometri.

Le altre scosse del giorno

L’INGV ha registrato un evento sismico alle ore 9:57 di oggi, il terremoto ha avuto magnitudo 2.0 con epicentro a Guiglia, in provincia di Modena, in Emilia Romagna. Ipocentro a 44 chilometri. Altra scossa di terremoto alle ore 17:37 di magnitudo 2.6 al largo della Costa Siciliana nord orientale (Messina) con ipocentro a 119 chilometri.

