Terremoto in Lombardia oggi, 19 aprile 2020: scossa M 2.9 in provincia di Pavia | Dati INGV

Terremoto in Lombardia oggi, 19 aprile 2020: scossa M 2.9 in provincia di Pavia L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 7.16 di oggi, domenica 19 aprile 2020, una forte scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Lombardia con epicentro localizzato a 4 km da Brallo di Pregola, in provincia di Pavia, ipocentro profondo 17 km. Il sisma, avvertito dalle popolazioni locali ma che non ha causato vittime, feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 47 km da Piacenza e Genova, 53 km da Pavia, 60 km da Alessandria, 71 km da Cremona, 76 km da Vigevano e 79 km da La Spezia. Ecco alcuni comuni nei pressi dell’epicentro: Corte Brugnatella (4 km da Brallo di Pregola), Cerignale (5 km), Bobbio (7 km), Coli (7 km), Zerba (7 km), Santa Margherita di Staffora (9 km), Menconico (9 km) e Ottone (11 km). Terremoto oggi, 19 aprile 2020: scosse in Calabria Nella notte, inoltre, l’INGV ha rilevato qualche scossa in mare all’altezza della Calabria: alle ore 3.56 sisma di magnitudo 3.2 avvenuta al largo della Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), ipocentro profondo 273 km. Il sisma si è verificato a 71 km da Cosenza e 100 km da Potenza. Poco dopo, alle ore 5.24, lieve sisma di magnitudo 2.0 sulla Costa calabra sud occidentale (Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia), ipocentro profondo 48 km. Il sisma ha avuto luogo a 30 km da Messina, 36 km da Reggio Calabria, 80 km da Lamezia Terme e 93 km da Catanzaro. Trattandosi di scosse avvenute in mare, esse non sono state avvertite dalle popolazioni calabre, pertanto non hanno causato alcun danno. Terremoto oggi, 19 aprile 2020: altre scosse in mare Alle ore 5.11 di oggi l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato anche una scossa di magnitudo 2.3 al largo del Canale di Sicilia meridionale con ipocentro situato a 22 chilometri di profondità. Il sisma, avvenuto in mare a nord di Malta, ha avuto luogo a oltre 100 km di distanza dal primo comune siculo. Alle ore 5.27 scossa rilevata dall’INGV sulla Costa Romagnola meridionale (Rimini/Forlì-Cesena), ipocentro profondo 4 chilometri. Il sisma si è verificato a 19 km da Rimini, 25 km da Cesena, 33 km da Ravenna, 38 km da Forlì, 48 km da Pesaro, 51 km da Faenza, 59 km da Fano, 66 km da Imola, 98 km da Bologna, 98 km da Ferrara e 99 km da Arezzo. Entrambi i sismi non hanno causato vittime o altri danni sul territorio italiano.

Terremoto 18 aprile 2020: scossa M 2.4 in Sicilia L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 06.42 di ieri, sabato 18 aprile 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia con epicentro localizzato a 3 km da Troina, in provincia di Enna, ipocentro situato a 31 chilometri di profondità. Il sisma, di lieve intensità e non avvertito dalle popolazini locali, si è verificato a 50 km da Catania e Acireale, 59 km da Caltanissetta, 89 km da Gela, 92 km da Vittoria e 94 km da Messina e Ragusa. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Gagliano Castelferrato (11 km da Troina), San Teodoro (11 km), Cesarò (11 km), Cerami (12 km), Regalbuto (13 km), Agira (16 km), Capizzi (16 km), Bronte (18 km), Maniace (19 km) e Centuripe (19 km). Terremoto 18 aprile 2020: forte scossa M 3.7 in Puglia L’INGV, inoltre, ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in Puglia alle ore 4:57 di ieri. Epicentro a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, ipocentro a 24 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione locale ma non ha causato vittime o feriti o danni strutturali. Evento localizzato a 3 km da Poggio Imperiale, 5 km da Apricena, 7 km da Lesina, 14 km da San Paolo di Civitate, San Severo e San Nicandro Garganico, 16 km da Torremaggiore, Serracapriola e Chieuti, 41 km a nord ovest di Foggia, 48 km ad ovest di Manfredonia, 74 km a nord ovest di Cerignola. Alle ore 6:31 di stamattina replica di magnitudo 2.0 con epicentro ad Apricena, ipocentro a 25 chilometri di profondità. Terremoto 18 aprile 2020: scossa M 2.2 in Calabria Alle ore 4:35 di ieri l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Reggio Calabria, con ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Reggio di Calabria, Cardeto e Motta San Giovanni, 11 km da Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte e Calanna, 12 km da Santo Stefano in Aspromonte, 13 km da Montebello Ionico e Bagaladi, 14 km da Fiumara, 15 km da San Lorenzo, Campo Calabro e San Roberto, 16 km da Villa San Giovanni, 17 km da Condofuri e Messina, 18 km da Roccaforte del Greco, 19 km da Roghudi e Scilla, 20 km da Melito di Porto Salvo, 70 km a nord est di Acireale. Terremoto 18 aprile 2020: scossa M 2.2 in Abruzzo Alle ore 1:57 di ieri l’INGV ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Abruzzo. Epicentro ad Ovindoli, in provincia di L’Aquila. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Ovindoli, 6 km da Celano e Aielli, 8 km da Cerchio, 9 km da Collarmele e Secinaro, 10 km da Tione degli Abruzzi, Rocca di Mezzo e Gagliano Aterno, 12 km da Fontecchio e Castelvecchio Subequo, 29 km a sud est di L’Aquila, 54 km ad ovest di Chieti, 60 km a sud di Teramo.