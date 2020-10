Terremoto in Lombardia oggi, 9 ottobre 2020, scossa M 2.4 in provincia di Bergamo – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Lombardia, in provincia di Bergamo, alle ore 5:54 di oggi, venerdì 9 ottobre 2020. Epicentro nel comune di Sorisole. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Sorisole, Ranica, Alzano Lombardo e Selvino, 5 km da Zogno, Nembro, Ponteranica, Torre Boldone e Villa di Serio, 8 km a nord est di Bergamo, 39 km ad est di Monza, 44 km a nord est di Sesto San Giovanni, 44 km ad est di Cinisello Balsamo. Leggi anche: Forte scossa di terremoto M 5.5 colpisce zona altamente sismica in Papua Nuova Guinea.

Terremoto nelle Marche oggi, sisma M 2.0 in provincia di Ascoli Piceno

Alle ore 3:39 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche con epicentro a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro a 19 chilometri di profondità. In questa zona è in atto una sequenza sismica di lievi scosse da qualche giorno. Evento localizzato a 4 km da Roccafluvione e Venarotta, 5 km da Ascoli Piceno, 7 km da Palmiano, 10 km da Folignano, 12 km da Rotella, 13 km da Force, Castignano, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto e Valle Castellana. Leggi anche: Scossa di terremoto avvertita anche in Turchia

Ieri mattina sisma M 2.2 in Molise

Nella mattinata di ieri, alle ore 10:52 lieve scossa di magnitudo 2.2 a Pizzone, in provincia di Isernia, con ipocentro a 9 km di profondità. L’evento è stato di lieve intensità e si è verificato a 3 km da Pizzone e da Castel San Vincenzo, 5 km da Scapoli, 6 km da Rocchetta a Volturno, 7 km da Cerro al Volturno, 8 km da Montenero Val Cocchiara, 9 km da Colli a Volturno e San Biagio Saracinisco, 10 km da Alfedena, 11 km da Fornelli, Acquaviva d’Isernia e Scontrone, 69 km a nord ovest di Caserta, 76 km a nord di Aversa.