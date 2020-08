Terremoto oggi, domenica 30 agosto 2020: le ultime scosse registrate in Italia | Dati INGV

Terremoto in Molise oggi, domenica 30 agosto 2020: scossa M 2.0 in provincia di Campobasso

Trema la terra in Molise! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 3.33 di oggi, domenica 30 agosto 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a 2 km da Ripabottoni, in provincia di Campobasso, ipocentro profondo 20 chilometri. Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione locale e si è verificato a 46 km da San Severo, 62 km da Benevento, 65 km da Foggia e 80 km da Caserta. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Provvidenti (3 km da Ripabottoni), Morrone del Sannio (5 km), Casascalenda (6 km), Castellino del Biferno (8 km), Sant’Elia a Pianisi (9 km). Poco più tardi, alle ore 7.13, scossa di magnitudo 2.3 al largo del Mar Ionio Meridionale, ipocentro profondo 6 chilometri, sisma avvenuto a 97 km da Siracusa.

Terremoto oggi, 30 agosto 2020: le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato nelle prime ore di oggi anche alcune scosse strumentali, vediamo le più importanti. Alle ore 6.24 sisma di magnitudo 1.8 in Toscana con epicentro a 4 km da Chiusdino, in provincia di Siena, ipocentro a 10 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 29 km da Siena, 45 km da Grosseto e 70 km da Firenze. Alle ore 5.49 scossa di magnitudo 1.5 nelle Marche con epicentro a 6 km da Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 16 chilometri, sisma verificatosi a 28 km da Teramo, 42 km da L’Aquila e 60 km da Foligno. Alle ore 1.44 sisma di magnitudo 1.4 in Umbria con epicentro a 4 km da Sellano, in provincia di Perugia, ipocentro a 10 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 24 km da Foligno e 42 km da Terni.

Terremoto oggi Lazio, sabato 29 agosto 2020: serie di scosse in provincia di Roma

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato anche oggi altre scosse in provincia di Roma, nel Lazio. Quella più intensa si è verificata alle 00:52 della notte. Terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a Lariano, in provincia di Roma, e ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, avvertito fino alle porte di Roma, è stato preceduto da altre due lievi scosse di magnitudo 2.1 sempre a Lariano e seguito, alle ore 12.59, da un’altra di magnitudo 2.3. Alle 13:35 altro sisma di magnitudo 2.2, questa volta a Rocca Priora, sempre in provincia di Roma, con ipocentro a 7 km di profondità.