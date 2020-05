Terremoto nelle Marche oggi, martedì 5 maggio 2020: scossa M 3.6 in provincia di Fermo | Dati INGV

Terremoto nelle Marche oggi, martedì 5 maggio 2020: scossa M 3.6 in provincia di Fermo

Torna a tremare la terra nelle Marche nella nottata di oggi, martedì 5 maggio 2020. Alle ore 4:05 è stata registrata una scossa intensa di M. 3.6 con epicentro localizzato nella città di Amandola in provincia di Fermo, nelle Marche. L’evento sismico ha avuto ipocentro localizzato a 11 km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione anche se non si registrano danni particolari a cose o a persone. L’epicentro dell’evento sismico di stanotte è stato localizzato a 48 km a nord-ovest di Fermo, a 49 km a est di Foligno, a 70 km a nord dell’Aquila, a 71 km a nord est di Terni, a 73 km a sud di Ancona e a 76 km a est di Perugia. Non sono state registrata altre scosse nella nottata di oggi.

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 4 maggio 2020

Nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio 2020 l’Ingv ha registrato diverse scosse di terremoto, la maggiore di intensità 3.3 di magnitudo e epicentro localizzato a Paceco in provincia di Trapani con ipocentro localizzato a 8 chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale ma non si sono registrati danni a persone o cose. L’evento sismico si è verificato a 6 km da Trapani, 20 km da Marsala, 35 km da Mazara del Vallo, 75 km da Palermo e 87 km da Bagheria. Ecco alcuni comuni del trapanese situati nei pressi dell’epicentro: Trapani (6 km da Paceco), Erice (10 km), Valderice (11 km), Buseto Palizzolo (17 km) e Favignana (18 km). Una scossa è stata registrata anche nelle Marche alle ore 7:56 di magnitudo 2.4, epicentro ad Amandola, in provincia di Fermo, ipocentro a 11 km.

Le altre scosse del 4 maggio

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel Veneto alle ore 00:22 di lunedì 4 maggio 2020. Epicentro a Sovramonte, in provincia di Belluno, ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Sovramonte e Pedavena, 6 km da Fonzaso, 7 km da Lamon, 8 km da Feltre e Seren del Grappa, 10 km da Imer e Mezzano, 11 km da Arsiè. In mattinata alle ore 7:00 di ieri sisma M 2.5 nel mar Ionio settentrionale, ipocentro a 10 km. Nessun comune interessato sulla terraferma. Alle ore 5:23 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di manitudo 2.0 nel mar Tirreno meridionale. Epicentro in mare aperto, 58 km ad ovest di Lamezia Terme, 68 km a sud ovest di Cosenza, 79 km a nord di Messina, 81 km ad ovest di Catanzaro e a 88 km a nord di Reggio Calabria.