Terremoto in Piemonte oggi, 1 ottobre 2020, scossa M 2.0 in provincia di Alessandria – Dati Ingv

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Piemonte alle ore 00:18 di oggi, 1 ottobre 2020. Epicentro a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, ipocentro a 24 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Serravalle Scrivia, 4 km da Stazzano, Gavi e Tassarolo, 5 km da Novi Ligure, 6 km da Vignole Borbera, Arquata Scrivia e Cassano Spinola, 7 km da San Cristoforo, Carrosio, Pasturana e Parodi Ligure, 27 km a sud est di Alessandria, 35 km a nord di Genova, 53 km ad est di Asti.

Scossa M 3.0 in Sicilia

Alle ore 5:45 di oggi, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nel canale di Sicilia meridionale. Ipocentro a 27 chilometri di profondità. L'evento sismico è stato localizzato vicino a Malta, in mare aperto. Non ci sono comuni interessati sulla terraferma. Ieri nello stesso distretto sismico è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.2.

Terremoto in Umbria, ieri scossa M 2.4 in provincia di Perugia

Nel primo pomeriggio di ieri, alle ore 14.04, sisma di magnitudo 2.4 registrato in Umbria dall'Ingv. Epicentro a Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 11 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 35 km da Foligno e 43 km da Terni. Questi i comuni più vicini all'epicentro: Norcia, Cascia, Preci, Cerreto di Spoleto, Poggiodomo, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, Accumoli, Ussita, Arquata del Tronto e Sant'Anatolia di Narco.