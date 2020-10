Terremoto in Piemonte oggi, 28 ottobre 2020, scossa M 2.9 in provincia di Alessandria – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Piemonte alle ore 5:15 di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020. Epicentro a Montemarzino, in provincia di Alessandria, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Montemarzino, 2 km da Casasco e Momperone, 4 km da Pozzol Groppo e Montegioco, 5 km da Monleale, Brignano-Frascata e Volpedo, 32 km ad est di Alessandria, 39 km a sud ovest di Pavia, 49 km a nord di Genova. Alle ore 5:10 scossa di magnitudo 2.4 sempre in Piemonte, con epicentro a Volpeglino, in provincia di Alessandria. Ipocentro ad 11 km.

Scossa M 3.2 in Sicilia, in provincia di Catania

Alle ore 4:53 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Milo, in provincia di Catania. Ipocentro a 5 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Milo, 7 km da Zafferana Etnea, 8 km da Sant’Alfio, 10 km da Santa Venerina, 12 km da Giarre, 13 km da Mascali, 14 km da Piedimonte Etneo, Riposto, Linguaglossa, Pedara, Trecastagni e Nicolosi, 18 km a nord ovest di Acireale, 27 km a nord di Catania, 66 km a sud ovest di Reggio Calabria.

Scosse M 2.4 in Toscana

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in Toscana di magnitudo 2.4 alle ore 3:31 e 2:16 a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena. Ipocnetro a 10 ed 11 chilometri di profondità. Le scosse si sono verificate in prossimità di Castiglione d’Orcia e San Quirico d’Orcia, 41 km a sud est di Siena, 48 km a nord est di Grosseto.