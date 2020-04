Terremoto in Puglia oggi, 12 aprile 2020: scossa M 2.0 sulla Costa Garganica | Dati INGV

Terremoto in Puglia oggi, 12 aprile 2020, scossa M 2.0 in provincia di Rieti – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato, nella mattinata di oggi, domenica 12 aprile 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro localizzato sulla Costa Garganica (Foggia) e ipocentro localizzato a 9 chilometri di profondità. L’evento di lieve entità si è verificato alle ore 7:15. La scossa è stata localizzata a 44 a nord-est di San Severo, a 52 km a nord-est di Manfredonia, a 65 km a nord di Foggia, a 89 km a nord di Cerignola e a 97 km a nord-ovest di Barletta. Nella nottata di oggi non sono state registrate altre scosse sulla penisola italiana di magnitudo superiore a 2.0. Sono state registrate solo lievi scosse strumentali, fra cui la maggiore è stata localizzata ad Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, di M. 1.8 alle ore 7:44.

I terremoti di ieri, sabato 11 aprile 2020

Nella giornata di ieri, l’Ingv ha registrato 4 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata in nottata alle ore 00:40 di magnitudo 2.7 nel distretto sismico Tirreno meridionale. Epicentro in mare, al largo. Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 31 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 57 chilometri a nord di Trapani, 78 km a nord ovest di Palermo, 82 chilometri a nord di Marsala, 91 chilometri a nord ovest di Bagheria, 97 chilometri a nord di Mazara del Vallo. La seconda scossa di M. 2.1 è stata registrata alle ore 1:29 con epicentro localizzato a Calvatone in provincia di Crotone, ipocentro a 18 km.

I terremoti di ieri, scossa anche nel Lazio

Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata nel Lazioalle ore 6:06 di ieri, sabato 11 aprile 2020. Epicentro a Cittareale, in provincia di Rieti, ipocentro a 13 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Cittareale, 11 km da Accumoli ed Amatrice, 12 km da Posta, 13 km da Borbona, 14 km da Montereale, 15 km da Cascia, 17 km da Monteleone di Spoleto, Capitignano e Leonessa, 19 km da Campotosto, Cagnano Amiterno e Norcia, 37 km a nord ovest di L’Aquila, 42 km ad est di Terni, 45 km ad ovest di Teramo, 52 km a sud est di Foligno, 78 km a nord est di Guidonia Montecelio, 79 km a nord est di Tivoli, 82 km a sud est di Perugia, 83 km ad ovest di Montesilvano.