Terremoto in Puglia oggi, 13 gennaio 2020, scossa M 2.8 in provincia di Foggia – Dati Ingv

Terremoto nel Lazio oggi, 13 gennaio 2020, scossa M 2.8 provincia di Foggia – Dati Ingv L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato, nella giornata di oggi 13 gennaio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nel foggiano, sulla Costa Garganica. L’evento sismico è stato registrato alle ore 17:14 con ipocentro localizzato a 2 km di profondità. L’evento sismico è stato seguito da una replica di M. 2.2 alle ore 17:27, con ipocentro localizzato a 8 km. La scossa è stata localizzata a 40 km a nord di San Severo (FG), a 62 km a nord-ovest di Manfredonia e a 66 km a nord di Foggia. Nel pomeriggio scossa in provincia di Siena L’Ingv ha registrato, nel pomeriggio di oggi 13 gennaio 2020, alle ore 17:19 una scossa di terremoto di M. 2.0 in Toscana con epicentro a Castellina in Chianti, in provincia di Siena. L’evento ha avuto ipocentro localizzato a 8 km. La scossa è stata localizzata a 13 km a nord di Siena, a 38 km a sud di Firenze e a 38 km a sud-est di Scandicci. In serata scossa sul Tirreno meridionale Nella serata di oggi alle ore 20:37 di lunedì 13 gennaio 2020, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di M. 2.3 con epicentro localizzato sul Tirreno meridionale, ipocentro a 176 km. L’evento è stato localizzato a 62 km a ovest di Lamezia Terme, a 64 km a sud-ovest di Cosenza e a 86 km a ovest di Catanzaro.

Le altre scosse di oggi, 13 gennaio 2020 In nottata, alle ore 4:40 di oggi, lunedì 13 gennaio 2020 registrata una scossa di M. 2.5 con epicentro a Collepardo, in provincia di Frosinone. Ipocentro a 9 km di profondità. L’evento sismico di magnitudo 2.5 è stato localizzato ad 1 km da Collepardo, 3 km da Vico nel Lazio, 4 km da Alatri, Alle ore 5:24 di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Umbria. Epicentro a Cascia, in provincia di Perugia. Ipocentro a 10 km di profondità. Una lieve scossa di terremoto è stata registrata alle ore 10:35 dall’Ingv sempre nel Lazio, ad Accumoli, in provincia di Rieti. Sisma di magnitudo 2.0, ipocentro a 10 km. Evento localizzato a 4 km da Accumoli, 6 km da Arquata del Tronto, 11 km da Amatrice, 37 km ad ovest di Teramo, 43 km a nord di L’Aquila.