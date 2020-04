Terremoto in Puglia oggi, 18 aprile 2020, scossa M 3.7 avvertita a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia – Dati Ingv

Alle ore 4:35 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Reggio Calabria, con ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Reggio di Calabria, Cardeto e Motta San Giovanni, 11 km da Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte e Calanna, 12 km da Santo Stefano in Aspromonte, 13 km da Montebello Ionico e Bagaladi, 14 km da Fiumara, 15 km da San Lorenzo, Campo Calabro e San Roberto, 16 km da Villa San Giovanni, 17 km da Condofuri e Messina, 18 km da Roccaforte del Greco, 19 km da Roghudi e Scilla, 20 km da Melito di Porto Salvo, 70 km a nord est di Acireale.

Alle ore 6:42 di stamane l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia, con epicentro a Troina, in provincia di Enna. Ipocentro a 30 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Troina, 11 km da Gagliano Castelferrato, San Teodoro e Cesarò, 12 km da Cerami, 13 km da Regalbuto, 16 km da Agira e Capizzi, 18 km da Bronte, 19 km da Maniace e Centuripe, 50 km a nord ovest di Catania, 50 km ad ovest di Acireale, 59 km a nord est di Caltanissetta, 85 km a nord est di Gela, 92 km a nord di Vittoria, 94 km a sud ovest di Messina, 94 km a nord di Ragusa, 97 km ad ovest di Reggio Calabria, 98 km a nord ovest di Siracusa.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in Puglia alle ore 4:57 di oggi , sabato 18 aprile 2020. Epicentro a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, ipocentro a 24 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione locale. Evento localizzato a 3 km da Poggio Imperiale, 5 km da Apricena, 7 km da Lesina, 14 km da San Paolo di Civitate, San Severo e San Nicandro Garganico, 16 km da Torremaggiore, Serracapriola e Chieuti, 41 km a nord ovest di Foggia, 48 km ad ovest di Manfredonia, 74 km a nord ovest di Cerignola. Alle ore 6:31 di stamattina replica di magnitudo 2.0 con epicentro ad Apricena, ipocentro a 25 chilometri di profondità.

Alle ore 1:57 di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Abruzzo. Epicentro ad Ovindoli, in provincia di L’Aquila. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Ovindoli, 6 km da Celano e Aielli, 8 km da Cerchio, 9 km da Collarmele e Secinaro, 10 km da Tione degli Abruzzi, Rocca di Mezzo e Gagliano Aterno, 12 km da Fontecchio e Castelvecchio Subequo, 29 km a sud est di L’Aquila, 54 km ad ovest di Chieti, 60 km a sud di Teramo.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

All’estero nella giornata di oggi, sabato 18 aprile 2020 è stata registrata una forte scossa di terremoto in Giappone alle 10:25, magnitudo 6.3 Richter, ipocentro a 472 km. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.